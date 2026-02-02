Суд в Москве изменил приговор калининградским врачам Белой и Сушкевич

Апелляционный суд сократил срок приговора калининградским врачам Элине Сушкевич и Елена Белой (Татур) на 2 и 3 месяца. Это было уже четвертое апелляционное производство по делу

Елена Белая (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Первый апелляционный суд общей юрисдикции 2 февраля завершил рассмотрение апелляционной жалобы представителей защиты калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Татур (Белой) на приговор. Это было уже четвертое апелляционное производство по делу.

Судебная коллегия по уголовным делам приняла решение сократить срок для Элины Сушкевич на два месяца, а Елене Татур (Белой) — на три, приняв во внимание наличие у нее несовершеннолетнего ребенка. В остальном суд решил оставить без изменений приговор Московского областного суда.

Ранее, в августе прошлого года, Московский областной суд признал врачей виновными в убийстве недоношенного новорожденного ребенка и приговорил их к 9 и 9,5 годам лишения. Таким образом, после решения Апелляционного суда приговор Сушкевич составит 8 лет 10 месяцев лишения свободы, а Татур (Белой) — 9 лет 3 месяца.

Заседание проходило в открытом режиме. Представители защиты калининградских врачей просили апелляционный суд отменить приговор и отправить дело на новое судебное разбирательство.

Вячеслав Жуковский, адвокат Элины Сушкевич, заявил РБК, что сторона защиты недовольна решением апелляционного суда и планирует обжаловать приговор в Верховном суде.

В ноябре 2018 года уроженка Узбекистана Заримхон Ахмедова родила в калининградском роддоме № 4 недоношенного мальчика весом 700 г. Следствие утверждало, что исполняющая обязанности главного врача Елена Белая, опасаясь ухудшения статистики по младенческой смертности, дала поручение анестезиологу-реаниматологу Элине Сушкевич ввести новорожденному смертельную дозу сульфата магния и переписать медицинскую историю, выдав его за мертворожденного.

Первый суд в 2020 году прошел в Калининграде и завершился оправдательным приговором: присяжные не нашли вины врачей. Последующие апелляции привели к отмене оправдательного приговора. В 2022 году Московский областной суд признал калининградских врачей виновными и назначил им 9,5 и 9 лет лишения свободы. Верховный суд отменил это решение в конце 2024 года, и дело было направлено на новое рассмотрение. В 2025 году суд вновь признал врачей виновными и назначил такие же сроки заключения (9 и 9,5 года лишения свободы), дополнительно запретив им работать по специальности в течение трех лет после освобождения. Также суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск Ахмедовой по 1 млн руб. к каждой подсудимой. Помимо этого, суд постановил взыскать с Сушкевич и Белой по 247 тыс. руб. в счет федерального бюджета за процессуальные издержки.

Во время судебных слушаний врачи из разных регионов России выступали в поддержку Сушкевич и Белой. Медики собирали подписи, публиковали обращения и участвовали в акциях солидарности. Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль не раз публично высказывался в защиту врачей. Он критиковал выводы следствия и экспертиз; по его мнению, не было достоверных доказательств умышленного введения летальной дозы препарата, и он настаивал на необходимости пересмотра дела с участием независимых экспертов.