Лувр будет продавать отдельный билет для доступа к «Моне Лизе»

Лувр введет отдельный билет для доступа к «Моне Лизе», сообщила директор музея, почеркнув, что он будет продаваться в дополнение к билетам на другие выставки. Картину в рамках программы реставрации перевезут в отдельное помещение

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Парижский Лувр введет дополнительный билет для доступа к легендарной картине «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, заявила президент и директор музея Лоранс де Карс в эфире France Inter.

28 января французский президент Эмманюэль Макрон анонсировал программу «Новый Ренессанс Лувра», в рамках которой пройдет реставрация музея. Этому предшествовало послание властям от де Карс о неудовлетворительном состоянии здания.

Макрон объявил, что в рамках реставрации, в частности, к 2031 году будет создан новый большой вход, чтобы разгрузить стеклянную пирамиду, «Мону Лизу» переместят в специальное помещение, «доступное независимо от остальной части музея и предоставленное по этой причине отдельным входным билетом», а также с 1 января следующего года будут повышены цены для посетителей не из стран Евросоюза.

«Что изменится, так это то, что будет билет для доступа к выставкам и постоянным коллекциям и еще один билет для дополнительного доступа к «Моне Лизе», — объяснила де Карс (цитата по France Info).

Директор Лувра добавила, что билета только для доступа к шедевру не будет, поскольку она хочет, чтобы «Мона Лиза» «поощряла посетителей открывать для себя остальную часть музея».

Сейчас входной билет в Лувр стоит €22. Вход для граждан ЕС в возрасте до 26 лет бесплатный. Билет дает доступ к постоянным коллекциям и временным выставкам, а также к Национальному музею Эжена Делакруа в день посещения Лувра и на следующий день.