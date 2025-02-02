Умер бывший капитан одесской команды-чемпиона КВН Валерий Хаит

Хаит был лидером сборной Одессы КВН с 1966 по 1970 год. Команда становилась чемпионом в 1967 году. Он также был руководителем двух команд-чемпионов игры из Одессы

Бывший капитан сборной команды КВН Одессы Валерий Хаит умер 1 февраля в возрасте 85 лет. Об этом сообщил Всемирный клуб одесситов на странице в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Там добавили, что информация о времени и месте прощания с юмористом будет сообщена позже. Причина смерти артиста не уточняется.

Валерий Хаит родился 19 марта 1939 года в Винницкой области Украинской ССР. Он окончил Одесский инженерно-строительный институт и был капитаном сборной команды КВН Одессы («Одесские трубочисты») с 1966 по 1970 годы, которая стала чемпионом Всесоюзного КВН в 1967 году.

Хаит также был художественным руководителем команд-чемпионов КВН из Одессы: «Деловые люди» (победили в 1972 году) и «Одесские джентльмены» (1987 год). Соавтор идеи и один из организаторов одесских Юморин в 1973 — 1976 и 1988 — 1995 годах.

Юморист писал стихи и прозу, а также был редактором одесского юмористического журнала «Фонтан». В 2006 году он стал лауреатом премии «Золотой Остап» в номинации «Самое смешное печатное издание».

Хаит также занимал должность вице-президента Всемирного клуба одесситов.

У Хаита — два сына: Ростислав — актер и один из создателей «квартета И», и Евгений (умер в январе 2024 года) — актер программы «Джентльмен-шоу» и сценарист шоу «Голые и смешные».