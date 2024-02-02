Умерла жена главы Дагестана
Жена главы Дагестана Галина Меликова умерла в Москве после продолжительной болезни, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.
«У главы Дагестана Сергея Алимовича Меликова после продолжительной болезни в Москве скончалась супруга», — говорится в сообщении.
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