Умерла жена главы Дагестана

Жена главы Дагестана Галина Меликова умерла после продолжительной болезни

Галина Меликова (Фото: Галина Меликова(Cеркова) / ОК)

Жена главы Дагестана Галина Меликова умерла в Москве после продолжительной болезни, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

«У главы Дагестана Сергея Алимовича Меликова после продолжительной болезни в Москве скончалась супруга», — говорится в сообщении.

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