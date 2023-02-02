«Коммерсантъ» узнал о записке для полиции от разыскиваемого бойца ЧВК

Обвиняемый в организации наркопритона и культивации марихуаны попросил полицию «не поминать лихом» и сбежал с домашнего ареста на Украину. Он прежде уже сбегал из-под ареста, тогда он пояснил, что отправился служить в ЧВК Вагнер

Фото: Иван Ноябрев / ТАСС

Житель Кинешмы Николай, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, во второй раз сбежал от судебного разбирательства, оставив полицейским снятый с ноги браслет и записку с фразой «Уехал воевать на Украину. Не поминайте лихом!», пишет «Коммерсантъ».

Николая задержали сотрудники весной прошлого года при попытке достать из «закладки» дозу запрещенного к обороту препарата метадон, во время обыска у него дома следователи обнаружили большой объем марихуаны, в связи с чем полицейские сочли, что тот выращивал наркосодержащие растения у себя в квартире, обвинив его по ч.1 и 2 ст.228 УК. Она грозит десятилетним сроком заключения.

В конце мая 2022 года суд должен был рассмотреть дело Николая, однако процесс приостановили из-за исчезновения подозреваемого, его объявили в розыск и заочно арестовали на два месяца с момента задержания. Спустя почти полгода, в конце сентября, его арестовали в Кинешме, однако защита Николая доказывала, что тот не скрывался, а отсутствовал по уважительной причине. По словам обвиняемого, в мае он предупредил следователя по делу о планах отправиться на тренировочную базу ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае, после чего прошел там подготовку, подписал контракт и отправился рядовым в зону боевых действий.

Из материалов дела следовало, пишет издание, что Николай получил две награды ЧВК Вагнер и осколочное ранение в живот, после чего вернулся с зоны военной операции, его прооперировали в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского в Красногорске. Врачи посоветовали ему долечиваться дома и наблюдаться у врача по месту прописки, после чего он вернулся в Кинешму, рассказал Николай.

Областной суд счел, что неженатый и неработающий Николай, которого «отрицательно характеризуют по месту жительства», нуждается в более строгой мере пресечения, чем подписка о невыезде. Утверждения бойца об уважительных причинах «покидания места жительства» в облсуде также не приняли, посчитав, что он действовал, руководствуясь своими «субъективными намерениями и стремлениями». В аппеляционной инстанции учли при этом, что Николай сам приехал по месту регистрации, доказал имеющийся у него «легальный источник дохода» и нуждается в постоянном лечении.

Николая отправили под домашний арест, запретив общаться со всеми, кроме близких родственников, пользоваться телефоном, почтой и интернетом, кроме вызова экстренных служб. С осени судья городского суда Кинешмы несколько раз пытался рассмотреть дело Николая, но заседания откладывали из-за состояния здоровья обвиняемого, в частности, 29 декабря.

Уже спустя несколько дней, в начале января, полицейские выяснили, что в квартире Николая организовал у себя дома наркопритон. На сайте МВД появилась новость, в которой говорилось, что мужчина «принимал у себя дома наркозависимых граждан, позволяя им употреблять запрещенные вещества», там нашли шприцы, весы и посуду для приготовления наркотиков, против владельца решили завести дело по статье об организации притонов (ст. 232 УК), а его самого суд арестовал.

Источник «Коммерсанта», близкий к ивановский полиции рассказал, что сообщение на сайте МВД было неполным. По его словам, полицейские нашли на столе в комнате Николая снятый с ноги и аккуратно собранный в рабочее состояние браслет, а также записку «Уехал воевать на Украину. Не поминайте лихом!». В горсуде Кинешмы сообщили газете, что подсудимый снова не явился на заседание суда без уважительной причины и с 10 января объявлен в розыск.