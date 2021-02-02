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В Британии умер собравший миллионы на борьбу с COVID-19 ветеран

Том Мур
Том Мур (Фото: Emma Sohl / Getty Images)

На 101 году жизни умер британский ветеран Второй мировой войны Том Мур, ранее у него обнаружили коронавирус, передает «Би-би-си». Во время первого карантина Мур собрал почти 33 млн фунтов стерлингов ($45 млн) для борьбы с коронавирусом.

Муру удалось собрать деньги на борьбу с вирусом в рамках запущенной от его имени кампании по сбору средств для службы здравоохранения Великобритании. В обмен на пожертвования ветеран пообещал 100 раз обойти на ходунках свой небольшой сад до своего юбилея. Изначально планировалось собрать тысячу фунтов, однако эту сумму удалось получить за один день. В итоге в фонд Национальной службы здравоохранения было перечислено более £32 млн.

К 100-летнему юбилею, который Мур праздновал 30 апреля 2020 года, ему прислали 140 тыс. открыток, также его поздравили королева Великобритании Елизавета II и премьер-министр Борис Джонсон. В июле 2020 года Мура посвятили в рыцари.

Материал дополняется.

Автор
Анастасия Батманова
Великобритания пандемия коронавирус
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