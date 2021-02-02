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Буддисты покинут гору на Урале после противостояния с «Евразом»

Община «Шедруб Линг» согласилась покинуть гору Качканар после того, как на совещании у вице-губернатора им пригрозили сносом монастыря, если они этого не сделают. Сооружение находится в промышленной зоне «Евраза»
Монастырь на горе Качканар
Монастырь на горе Качканар (Фото: Буддийская община «Шедруб Линг» / VK)

Буддисты из общины «Шедруб Линг» решили покинуть монастырь на горе Качканар на Урале после того, как несколько лет отстаивали свое право остаться в нем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на страницу общины во «ВКонтакте». Здание монастыря находится в промышленной зоне компании «Евраз», которая уже начала разрабатывать ее.

«На вчерашнем собрании община приняла решение: 8 февраля дежурные покинут религиозный комплекс на горе. С понедельника по четверг объект будет находиться под охраной «Евраз КГОКа», — заявили в «Шедруб Линг».

О том, что буддисты решили уйти с горы, также рассказал Ura.ru вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько. По его словам. решение было принято на встрече общины накануне. «С понедельника по четверг (еженедельно) планируется передача сооружений под охрану «Евраз». <...> С 8 февраля начать передачу сооружений под охрану», — пояснил он.

РБК направил запрос в «Евраз».

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Решение об уходе было принято после совещания у вице-губернатора Свердловской области в конце января. На встрече было решено, что община должна покинуть монастырь до 1 февраля. О решении властей сообщается на той же странице во «ВКонтакте». Если «Шедруб Линг» этого не сделает, то «Евраз» волен выполнить решение суда по сносу здания монастыря.

Спор между буддистами и «Евразом» возник из-за того, что гора Качканар, где располагается религиозное сооружения, находится рядом с Собственно-Качканарским месторождением титано-магнетитовых железных руд, которое разрабатывает «Евраз». Сам монастырь попадает в зону, где будут проводиться взрывные работы.

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В 2014 году Качканарский городской суд вынес решение о сносе построек монастыря, однако пока оно не было исполнено.

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Фото:sibuglemet.ru

Осенью 2019 года буддисты договорились с «Евразом» о переезде с горы, который должен был состояться до ноября 2020 года. Компания готова была выделить деньги на строительство нового здания, а власти — земельный участок. Однако позже община обвинила «Евраз» в нарушении договоренностей, и переезд не состоялся.

Через год «Шедруб Линг» договорился с компанией о графике посещения святынь по выходным и буддистским праздникам для всех желающих. В будние дни, когда членов общины не будет на горе, имущество монастыря предлагал охранять «Евраз». Позже и эта договоренность была расторгнута.

«Евраз КГОК» начал горные работы на Собственно-Качканарском месторождении в конце сентября, сообщала компания. В конце ноября компания произвела первый взрыв рудного блока. Там ожидают, что к 2024 году добыча руды составит 13 млн т в год.

По оценке компании, запасы железных титано-магнетитовых руд месторождения составляют, по предварительной оценке, 6,87 млрд т. Запасов сырья хватит более чем на 100 лет, подсчитали в «Евразе» (исходя из потребности предприятия в 6 млн т в год).

Автор
Мария Лисицына
При участии
Светлана Бурмистрова
Урал «Евраз» буддисты
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