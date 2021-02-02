Буддисты покинут гору на Урале после противостояния с «Евразом»

Община «Шедруб Линг» согласилась покинуть гору Качканар после того, как на совещании у вице-губернатора им пригрозили сносом монастыря, если они этого не сделают. Сооружение находится в промышленной зоне «Евраза»

Монастырь на горе Качканар (Фото: Буддийская община «Шедруб Линг» / VK)

Буддисты из общины «Шедруб Линг» решили покинуть монастырь на горе Качканар на Урале после того, как несколько лет отстаивали свое право остаться в нем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на страницу общины во «ВКонтакте». Здание монастыря находится в промышленной зоне компании «Евраз», которая уже начала разрабатывать ее.

«На вчерашнем собрании община приняла решение: 8 февраля дежурные покинут религиозный комплекс на горе. С понедельника по четверг объект будет находиться под охраной «Евраз КГОКа», — заявили в «Шедруб Линг».

О том, что буддисты решили уйти с горы, также рассказал Ura.ru вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько. По его словам. решение было принято на встрече общины накануне. «С понедельника по четверг (еженедельно) планируется передача сооружений под охрану «Евраз». <...> С 8 февраля начать передачу сооружений под охрану», — пояснил он.

РБК направил запрос в «Евраз».