Бастрыкин назначил заместителей главы СК по Москве
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин назначил заместителями начальника Главного следственного управления СК по Москве полковников юстиции Владимира Вазагова и Бориса Лавренева.
Об этом РБК сообщил источник в центральном аппарате Следственного комитета. Эту информацию подтвердил источник в ГСУ СКР по Москве.
С каждым из них трудовой договор заключен на один год. РБК направил запрос в пресс-службу СКР.
Ранее об новых назначения сообщило издание Pasmi.ru.