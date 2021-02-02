Бастрыкин назначил заместителей главы СК по Москве

Лавренев возглавлял Следственное управление по Южному административному округу Москвы. Вазагов до назначения занимал должности в Следственном управлении по Юго-Западному административному округу.

Формально ГСУ СК по Москве оставался без начальника с 2018 года, после того как рапорт об увольнении и выходе на пенсию подал прежний руководитель Александр Дрыманов. 16 июля 2018 года Дрыманова задержали в рамках уголовного дела о взятках. В марте 2020 года года Дрыманова приговорили к 12 годам колонии. На скамье подсудимых оказались также бывший глава службы безопасности СКР Михаил Максименко и экс-руководитель СУ СКР по Центральному административному округу Москвы Алексей Крамаренко — суд назначил 14 и 10 лет колонии соответственно.

После ухода Дрыманова исполняющим обязанности руководителя ГСУ СК по Москве стал Стрижов, однако указ президента о его назначении начальником последовал только в июне 2020 года. В 2014 году Стрижов был включен в «список Магнитского».