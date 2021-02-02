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Бастрыкин назначил заместителей главы СК по Москве

Оба заместителя — полковники юстиции, работавшие в окружных управлениях Следственного комитета
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин назначил заместителями начальника Главного следственного управления СК по Москве полковников юстиции Владимира Вазагова и Бориса Лавренева.

Об этом РБК сообщил источник в центральном аппарате Следственного комитета. Эту информацию подтвердил источник в ГСУ СКР по Москве.

С каждым из них трудовой договор заключен на один год. РБК направил запрос в пресс-службу СКР.

СК по Москве получил начальника спустя два года после ухода Дрыманова
Общество
Андрей Стрижов

Ранее об новых назначения сообщило издание Pasmi.ru.

Лавренев возглавлял Следственное управление по Южному административному округу Москвы. Вазагов до назначения занимал должности в Следственном управлении по Юго-Западному административному округу.

Формально ГСУ СК по Москве оставался без начальника с 2018 года, после того как рапорт об увольнении и выходе на пенсию подал прежний руководитель Александр Дрыманов. 16 июля 2018 года Дрыманова задержали в рамках уголовного дела о взятках. В марте 2020 года года Дрыманова приговорили к 12 годам колонии. На скамье подсудимых оказались также бывший глава службы безопасности СКР Михаил Максименко и экс-руководитель СУ СКР по Центральному административному округу Москвы Алексей Крамаренко — суд назначил 14 и 10 лет колонии соответственно.

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После ухода Дрыманова исполняющим обязанности руководителя ГСУ СК по Москве стал Стрижов, однако указ президента о его назначении начальником последовал только в июне 2020 года. В 2014 году Стрижов был включен в «список Магнитского».

Авторы
Дмитрий Серков, Владислав Гордеев
Следственный комитет кадровые назначения Александр Бастрыкин
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