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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Россиян эвакуируют из Китая самолетами ВКС из-за нового коронавируса, США готовы обеспечить Белоруссию нефтью, ТМК предупредила инвесторов о рисках из-за поправок в Конституцию, Великобритания покинула ЕС — в обзоре РБК
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

На эвакуацию россиян из Китая направят самолеты ВКС

Президент Владимир Путин поручил привлечь самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) к вывозу россиян из Китая из-за распространения коронавируса нового типа 2019-nCoV.

  • Эвакуация запланирована на 3–4 февраля, ею займутся пять самолетов ВКС. На борту каждого из них будут военные медики и специалисты в области вирусологии со средствами диагностики и необходимыми медицинскими препаратами.
  • По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в китайской провинции Хубэй, где находится эпицентр распространения вируса, находится 341 россиянин, в посольстве России сообщили, что готовы к эвакуации около 130 человек.
  • Правительство внесло новый коронавирус в перечень заболеваний, опасных для окружающих. Список состоит из 16 позиций, туда входят также гепатит В и С, туберкулез, холера, сибирская язва и чума.
  • Чтобы избежать распространения вируса, Россия на время перестанет принимать граждан Китая, которые прибывали на территорию страны в рамках безвизовых групповых туристических поездок.
  • За пределами КНР выявили первый случай смерти от коронавируса — на Филиппинах скончался 44-летний мужчина. Всего погибли 305 человек, число заразившихся превысило 14 тыс.

США предложили обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Американские компании готовы «на 100%» обеспечить Минск нефтью по конкурентным ценам, заявил госсекретарь США Майк Помпео на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

  • США — самый крупный производитель энергоресурсов в мире, и все, что нужно сделать Белоруссии — это «сказать нам и обратиться к нам», заявил он.
  • По мнению аналитика Райффайзенбанка Андрея Полищука, нефть из США для Белоруссии, скорее всего, будет дороже, чем российская. «Исключение — если США готовы давать какую-то скидку в обмен на что-то», — заявил эксперт в разговоре с РБК.
  • Лукашенко поручил правительству Белоруссии искать альтернативные источники сырья после неудачных переговоров с Россией о долгосрочном соглашении о поставках нефти. Белорусская сторона сейчас ведет переговоры в том числе с Саудовской Аравией и ОАЭ, которые готовы поставлять сырье лучшего качества по «мировой цене».
  • 26 января в Белоруссию поступила первая партия нефти из Норвегии. Всего Минск закупил у нее 80 тыс. т нефти.

ТМК увидела в политических реформах в России риски для инвесторов

Изменения в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, могут в теории стать фактором риска для экономики и привести к ухудшению инвестклимата. Об этом инвесторов предупредила подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому Трубная металлургическая компания (ТМК).

  • В компании считают, что политические реформы или нестабильность могут привести к неопределенности среди инвесторов и ухудшению общей экономической ситуации. ТМК не исключила бегства капитала, а также замедления инвестиционной и деловой активности.
  • В документе говорится и о том, что к возможным рискам могут привести отсутствие консенсуса между президентом, премьер-министром, российским правительством, парламентом и влиятельными экономическими группами.
  • Как сообщил РБК представитель ТМК, описывать все возможные или гипотетические политические и экономические риски в еврооблигационных проспектах — стандартная юридическая практика, поэтому компания указала все возможные риски.
  • Президент Владимир Путин 15 января в ходе послания Федеральному собранию предложил поправки в Конституцию. Они предполагают, в частности, ограничение полномочий президента и увеличение полномочий Госдумы и Совета Федерации. Госсовет будет закреплен в Конституции как орган, ответственный за определение основных направлений внутренней и внешней политики.

Великобритания вышла из состава Евросоюза

31 января в 23:00 по лондонскому времени (2:00 1 февраля мск) Великобритания официально покинула состав Евросоюза.

  • Brexit состоялся спустя три с половиной года с момента референдума о членстве Лондона в союзе, который прошел летом 2016 года. Теперь Британия вступила в переходный период, который продлится 11 месяцев, до 31 декабря 2020 года. На протяжении этого времени стороны рассчитывают договориться о дальнейших отношениях, в том числе согласовать новый торговый режим.
  • По словам британского премьера Бориса Джонсона, теперь перед властями страны стоит задача устранить перекосы в развитии разных регионов. «Это тот момент, когда мы начинаем объединяться и выходить на новый уровень», — заявил он.
  • Великобритания присоединилась к европейским сообществам, которые стали основой для будущего Европейского союза, в 1973 году. По итогам референдума 1975 года Соединенное Королевство подтвердило членство. За это время полной интеграции с Европой не произошло: в частности, Британия не вошла в Шенгенскую зону и сохранила свою валюту.
Автор: Наталия Анисимова
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