Что произошло за выходные. Главные новости РБК
На эвакуацию россиян из Китая направят самолеты ВКС
Президент Владимир Путин поручил привлечь самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) к вывозу россиян из Китая из-за распространения коронавируса нового типа 2019-nCoV.
- Эвакуация запланирована на 3–4 февраля, ею займутся пять самолетов ВКС. На борту каждого из них будут военные медики и специалисты в области вирусологии со средствами диагностики и необходимыми медицинскими препаратами.
- По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в китайской провинции Хубэй, где находится эпицентр распространения вируса, находится 341 россиянин, в посольстве России сообщили, что готовы к эвакуации около 130 человек.
- Правительство внесло новый коронавирус в перечень заболеваний, опасных для окружающих. Список состоит из 16 позиций, туда входят также гепатит В и С, туберкулез, холера, сибирская язва и чума.
- Чтобы избежать распространения вируса, Россия на время перестанет принимать граждан Китая, которые прибывали на территорию страны в рамках безвизовых групповых туристических поездок.
- За пределами КНР выявили первый случай смерти от коронавируса — на Филиппинах скончался 44-летний мужчина. Всего погибли 305 человек, число заразившихся превысило 14 тыс.
США предложили обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Американские компании готовы «на 100%» обеспечить Минск нефтью по конкурентным ценам, заявил госсекретарь США Майк Помпео на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.