Что произошло за выходные. Главные новости РБК

США — самый крупный производитель энергоресурсов в мире, и все, что нужно сделать Белоруссии — это «сказать нам и обратиться к нам», заявил он.

По мнению аналитика Райффайзенбанка Андрея Полищука, нефть из США для Белоруссии, скорее всего, будет дороже, чем российская. «Исключение — если США готовы давать какую-то скидку в обмен на что-то», — заявил эксперт в разговоре с РБК.

Лукашенко поручил правительству Белоруссии искать альтернативные источники сырья после неудачных переговоров с Россией о долгосрочном соглашении о поставках нефти. Белорусская сторона сейчас ведет переговоры в том числе с Саудовской Аравией и ОАЭ, которые готовы поставлять сырье лучшего качества по «мировой цене».

26 января в Белоруссию поступила первая партия нефти из Норвегии. Всего Минск закупил у нее 80 тыс. т нефти.

ТМК увидела в политических реформах в России риски для инвесторов

Изменения в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, могут в теории стать фактором риска для экономики и привести к ухудшению инвестклимата. Об этом инвесторов предупредила подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому Трубная металлургическая компания (ТМК).

В компании считают, что политические реформы или нестабильность могут привести к неопределенности среди инвесторов и ухудшению общей экономической ситуации. ТМК не исключила бегства капитала, а также замедления инвестиционной и деловой активности.

В документе говорится и о том, что к возможным рискам могут привести отсутствие консенсуса между президентом, премьер-министром, российским правительством, парламентом и влиятельными экономическими группами.

Как сообщил РБК представитель ТМК, описывать все возможные или гипотетические политические и экономические риски в еврооблигационных проспектах — стандартная юридическая практика, поэтому компания указала все возможные риски.

Президент Владимир Путин 15 января в ходе послания Федеральному собранию предложил поправки в Конституцию. Они предполагают, в частности, ограничение полномочий президента и увеличение полномочий Госдумы и Совета Федерации. Госсовет будет закреплен в Конституции как орган, ответственный за определение основных направлений внутренней и внешней политики.

Великобритания вышла из состава Евросоюза

31 января в 23:00 по лондонскому времени (2:00 1 февраля мск) Великобритания официально покинула состав Евросоюза.