NYT сообщила о запугиваниях и домогательствах в Victoria’s Secret

Жалобы от моделей поступили на бывшего директора по маркетингу Эда Разека, который покинул компанию в августе 2019 года

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Бывшего директора по маркетингу компании L Brands (владеет брендом женского белья Victoriaʼs Secret) Эда Разека обвинили в сексуальных домогательствах, издевательствах и создании культуры женоненавистничества по отношению к моделям. Об этом пишет газета The New York Times, побеседовавшая с более чем 30 нынешними и бывшими сотрудниками компании, включая моделей.

Работавшая на бренд модель Алисса Миллер заявила в беседе с изданием, что Разек часто говорил моделям: «Я могу сделать тебя или сломать тебя».

Еще одна модель Энди Муис рассказала NYT, что в 2007 году, когда ей было 19 лет, она неоднократно отказывалась отвечать на проявления знаков внимания со стороны Разека. Тот на следующий год не стал привлекать ее для участия в шоу-показе.

«Что меня больше всего беспокоило, как человека, которого всегда воспитывали как независимую женщину, так это то, насколько укоренилось это поведение», — рассказала Кейси Кроу Тейлор, бывший сотрудник по связям с общественностью. «Такое обращение было просто как насмешка и воспринималось как нормальное поведение. Это было почти как идеологическая обработка. И любой, кто пытался что-то с этим сделать, не просто игнорировался, а был наказан», — сказала она.

Другие опрошенные издание сотрудники компании также жаловались на поведение Разека, в частности, упоминая его «унизительные комментарии и неуместное отношение к женщинам», пишет NYT.