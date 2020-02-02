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NYT сообщила о запугиваниях и домогательствах в Victoria’s Secret

Жалобы от моделей поступили на бывшего директора по маркетингу Эда Разека, который покинул компанию в августе 2019 года
Фото: Mike Segar / Reuters

Бывшего директора по маркетингу компании L Brands (владеет брендом женского белья Victoriaʼs Secret) Эда Разека обвинили в сексуальных домогательствах, издевательствах и создании культуры женоненавистничества по отношению к моделям. Об этом пишет газета The New York Times, побеседовавшая с более чем 30 нынешними и бывшими сотрудниками компании, включая моделей.

Работавшая на бренд модель Алисса Миллер заявила в беседе с изданием, что Разек часто говорил моделям: «Я могу сделать тебя или сломать тебя».

Еще одна модель Энди Муис рассказала NYT, что в 2007 году, когда ей было 19 лет, она неоднократно отказывалась отвечать на проявления знаков внимания со стороны Разека. Тот на следующий год не стал привлекать ее для участия в шоу-показе.

«Что меня больше всего беспокоило, как человека, которого всегда воспитывали как независимую женщину, так это то, насколько укоренилось это поведение», — рассказала Кейси Кроу Тейлор, бывший сотрудник по связям с общественностью. «Такое обращение было просто как насмешка и воспринималось как нормальное поведение. Это было почти как идеологическая обработка. И любой, кто пытался что-то с этим сделать, не просто игнорировался, а был наказан», — сказала она.

Другие опрошенные издание сотрудники компании также жаловались на поведение Разека, в частности, упоминая его «унизительные комментарии и неуместное отношение к женщинам», пишет NYT.

В комментарии, присланном по электронной почте, Разек отверг все обвинения. По его словам, сообщения «категорически не соответствуют действительности, неправильно истолкованы или вырваны из контекста». «Мне повезло работать с многочисленными моделями мирового класса и талантливыми профессионалами. И я горжусь взаимным уважением, которое мы испытываем друг к другу», — сказал он.

СМИ сообщили об отставке исполнительного директора Victoria’s Secret
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Собеседники из числа руководителей компании сообщили NYT, что основатель L Brands, миллиардер Лесли Векснер знал о непристойном поведение Разека. Представитель Векснера от комментариев отказался.

Разек ушел в отставку со своего поста в августе 2019 года после того, как вызвал споры по поводу его комментариев о найме трансгендерных и пышных моделей для Victoria's Secret Fashion Show (было отменено в прошлом году). Позднее Разек извинился за свои комментарии.

Автор: Мария Бондаренко
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