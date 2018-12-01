Что изменится в российских законах в декабре

В декабре 2018 года в России вступают в силу законы и нормативные акты, которые касаются самых разных сфер жизни. Главные из них — в материале РБК

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Брокерская деятельность

1 декабря истекает срок, в течение которого брокер обязан ознакомить клиентов с рисками, связанными с использованием брокером в своих интересах их денежных средств и ценных бумаг. Это распространяется на клиентов, заключивших до 1 июня 2018 года договоры о брокерском обслуживании, предусматривающие право брокера использовать в своих интересах денежные средства и ценные бумаги клиентов.

Предпринимательская деятельность

С 1 декабря хозяйственные товарищества могут относиться к субъектам малого и среднего бизнеса. Теперь в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства будут содержаться сведения о среднесписочной численности работников юридического лица за предшествующий календарный год, если такие сведения размещены на сайте уполномоченного органа в интернете.

Государственный надзор

31 декабря снимается ограничение на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого бизнеса.

Социальное обеспечение

С 8 декабря вводится новый порядок оплаты дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, вред здоровью которым был нанесен вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

В частности, приказ Минтруда России разъясняет порядок выплаты страховщиком компенсации застрахованному лицу в случае, если рекомендованные программой реабилитации протез, протезно-ортопедическое изделие или технические средства реабилитации не могут быть предоставлены застрахованному лицу, а также в случае, если застрахованное лицо приобрело изделие, рекомендованное программой реабилитации, за свой счет.

Медицина

С 8 декабря направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией будет выдаваться по новой форме, в которую дополнительно будут включаться, например, сведения о результатах медицинских обследований в зависимости от заболевания для проведения медико-социальной экспертизы.

Маркировка ГМО

С 26 декабря уточняется порядок указания при маркировке пищевой продукции сведений о наличии ГМО. Теперь для продуктов, полученных с применением ГМО, рядом с единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС наносится одинаковый с ним по размеру знак маркировки продукции, полученной с применением ГМО, в виде надписи «ГМО».

Если изготовитель не использовал генно-модифицированные организмы, но содержание ГМО в его пищевой продукции составляет не более 0,9%, то это признано случайной или технически неустранимой примесью и такая пищевая продукция не относится к содержащей ГМО. При маркировке такой продукции сведения о наличии ГМО не указываются.

Пенсионное страхование

30 декабря истекает срок, в течение которого результаты проведенной в соответствии с порядком, действовавшим до 1 января 2014 года, аттестации рабочих мест по условиям труда могут применяться для досрочного назначения трудовой пенсии по старости.

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Торговля

31 декабря завершается пилотный проект по внедрению системы tax free в России. Он осуществлялся на территориях Республики Мордовия, Республики Татарстан, Краснодарского края, Волгоградской области, Калининградской области, Московской области, Нижегородской области, Ростовской области, Самарской области, Свердловской области, Москвы и Санкт-Петербурга.

Образование

31 декабря истекает срок действия льгот при поступлении в вузы для детей-сирот и ветеранов боевых действий. Ранее этим категориям граждан были предоставлены особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета, такие как право на прием на подготовительные отделения федеральных государственных вузов для обучения за счет федерального бюджета, право преимущественного зачисления в вуз при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях.

Миграция и туризм

31 декабря истекает срок действия безвизового режима для лиц, посетивших Россию в качестве зрителей чемпионата мира по футболу на основании «паспорта болельщика»​.