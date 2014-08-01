Сенатор Владимир Кулаков погиб в результате наезда катера

В результате несчастного случая на Черном море погиб член Совета Федерации от Магаданской области Владимир Кулаков. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета Владимира Маркина.

Член Совета Федерации от Магаданской области Владимир Кулаков (Фото: ИТАР-ТАСС)

«Со слов очевидцев, человек купался в море, и его задел проходивший рядом катер. После происшествия катер стал удаляться вглубь моря. В ходе поисковых мероприятий удалось найти тело потерпевшего, он опознан как член Совета Федерации от Магаданской области Владимир Кулаков», - рассказал Маркин.

Правоохранителям удалось по горячим следам найти виновниа происшествия и его катер.

Управлявший им мужчина задержан, его имя следственные органы пока не называют. «В настоящее время устанавливается его личность, все обстоятельства произошедшего, а также принадлежность», - добавил представитель СК.

По факту гибели сенатора уже возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В Совете Федерации Владимир Кулаков занимал пост первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.

Владимир Федорович Кулаков был доктором военных наук, членом партии «Единая Россия», генерал-полковником, награжден более 20 государственными наградами, в том числе орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета, Красной Звезды, «За военные заслуги», «За личное мужество».

С 1970 по 1995 годы проходил службу в рядах Вооруженных сил СССР, потом Российской Федерации. По служебной лестнице поднялся от должности командира взвода до командира дивизии, а позже командующего 58-й общевойсковой армией. С 1995 по 1999 годы возглавлял Главное Управление службы войск и безопасности военной службы Генерального Штаба, Главное Управление воспитательной работы ВС Российской Федерации.

В Совете Федерации работал с 2000 года. Входил в состав различных комитетов и комиссий: по вопросам безопасности и обороны; по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии; по естественным монополиям; по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации.

Владислав Гордеев