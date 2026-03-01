Общество

В России упразднили бюджетные места в медвузах для врачей-ординаторов

Виталий Невар / ТАСС

Фото: Виталий Невар / ТАСС

В России с 1 марта вступили в силу новые правила обучения в медицинских вузах: весь бюджетный прием в ординатуру стал целевым. Закон, подписанный президентом в ноябре прошлого года, опубликован на официальном портале правовых актов.

Теперь студенты-медики, поступившие на бюджет по программам ординатуры, должны до выпуска заключить целевой договор. Если обучающийся не успел найти работодателя, готового оплатить его обучение, он может подать заявление о переводе на платное, в противном случае его могут отчислить. При этом закон освобождает студента от заключения договора, если до окончания обучения предложений от работодателей не поступило.

При нарушении новых условий обучения — например, при отказе от отработки — выпускнику придется компенсировать затраты не менее чем за год обучения. Штрафы грозят также и медучреждениям, если они откажутся после вуза трудоустроить целевика.

Закон также вводит новую систему профессиональной адаптации под названием «наставничество». Такой формат будет сочетать в себе обязательную отработку после учебы с поддержкой начинающих специалистов уже практикующими опытными сотрудниками. Согласно поправкам, наставничество должно проходить в медучреждениях, участвующих в системе ОМС.

Максимальная продолжительность наставничества — три года. Однако срок варьируется в зависимости от специальности. По приказу Минздрава, для лечебного и сестринского дела, акушеров и стоматологов он составляет два года. Аналогичная продолжительность предусмотрена для выпускников по программам «Медицинская биохимия» и «Педиатрия». Три года придется проходить наставничество неонатологам, онкологам и сердечно‑сосудистым хирургам.

Законопроект также позволяет студентам, обучающимся на целевом, до окончания действующего договора заключить новый с той же организацией, но уже для поступления на следующую ступень образования. К примеру, студент целевого, закончивший бакалавриат, может по согласованию с работодателем вместо отработки обучиться по программе магистратуры, магистрант — по программе ординатуры. Если выпускник отработал в медорганизации по новому договору, он может не исполнять обязательства по прошлым.

Актуальность поправок объяснялась необходимостью решить вопрос кадрового дефицита в системе российского здравоохранения. В пояснительной записке авторы указывали, что около 35% выпускников вузов и 40% выпускников колледжей впоследствии не работают в государственной или муниципальной системе здравоохранения, «не участвуя таким образом в реализации прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи».

Александр Корчуганов
Медицинавысшее образованиестудентызаконопроектМинздравцелевой наборновые правилаВрачивыпускники