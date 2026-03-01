Юристы рассказали, когда на вывеске писать «кофе», а когда — coffee Юристы рассказали, когда с 1 марта на вывеске писать «кофе», а когда — coffee

Ключевые требования к вывескам начинают действовать с 1 марта 2026 года. Закон устанавливает обязательное использование названий на кириллице. Однако для товарных знаков и фирменных наименований предусмотрены исключения

Действие закона, ограничивающего использование иностранных слов и латиницы, не распространяется на товарные знаки и фирменные наименования, рассказала РБК юрист, адвокат Татьяна Морозова, комментируя новые требования к оформлению вывесок.

С 1 марта 2026 года в России вступили в силу изменения, согласно которым вывески, а также иные источники публичной коммуникации с потребителями должны быть на русском языке. Морозова уточнила, что, несмотря на поправки, зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания (например, Wildberries, Nike, Bosch) могут использоваться на вывесках в оригинальном виде без перевода.

«Это право распространяется не только на собственников бренда, но и на законных пользователей — пункты выдачи заказов, франчайзи, лиц по лицензионному договору. Фирменные наименования, зарегистрированные в ЕГРЮЛ на иностранном языке, также могут использоваться без перевода, но только самой организацией-владельцем — передача иным лицам недопустима», — сказала она.

При этом, обратила внимание адвокат, стоить учитывать важное ограничение: описанное выше исключение не работает для индивидуальных предпринимателей и самозанятых, поскольку фирменное наименование может зарегистрировать только организация.

Такие слова на иностранном языке, как sale, shop, coffee, open и другие, можно использовать только при соблюдении двух условий: наличие равнозначного русского аналога и его приоритет. «Русский текст должен иметь приоритет — располагаться первым, быть того же размера, цвета и шрифта. Например, использование сoffee без перевода недопустимо — требуется надпись «кофе» или «кофе Coffee» с приоритетом русского текста», — привела пример Морозова.

В качестве альтернативы адвокат предложила проверять слово по нормативным словарям РАН. «Если оно туда включено (например, вайфай), его можно использовать без перевода, но именно в кириллическом написании», — рассказала она.

Адвокат Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «812» Марина Калмыкова объяснила, что при дублировании информации на иностранном языке русский текст должен быть первым и равнозначным по содержанию. «Некорректно, когда русский текст идет вторым, или когда шрифт английского текста крупнее и заметнее. Важное требование: тексты должны строго соответствовать по смыслу. Например, вывески Beauty Studio и «Бьюти Студия» не соответствуют по содержанию — при дублировании правильно будет указать «Студия Красоты», — уточнила она.

Калмыкова назвала допустимым использование транслитерации вместо перевода только у «зарегистрированных товарных знаков». При этом обновленную вывеску нужно в общем порядке согласовывать с органами местного самоуправления.

«При обращении за согласованием новой конструкции необходимо соблюдать требования закона, иначе последует отказ. Внесение изменений в паспорт рекламной конструкции потребуется, если конструкция меняется визуально», — отметила адвокат.

Кроме этого, закон не предусматривает исключений для международных сетей и франшиз. Однако если бренд или товарный знак зарегистрирован на латинице, его можно использовать в оригинальном виде, уточнила Калмыкова.

Отсутствуют также послабления и для объектов в исторических центрах и зонах охраны культурного наследия. Они подчиняются общим требованиям, но с учетом местных правил благоустройства. Для застройщиков действует специальное правило: требование использовать в рекламе кириллицу не распространяется на жилые комплексы, введенные в эксплуатацию до дня вступления закона в силу.

Для аптек, медцентров, общепита и образовательных учреждений, как и для онлайн-витрин, сайтов, мобильных приложений, социальных сетей и публичных каналов также действуют единые требования. Под регулирование попадают и карточки товаров, описания, характеристики, инструкции, базы знаний, FAQ, коммерческие предложения, онлайн-рассылки, реклама у блогеров и таргетированная реклама. Цифровые экраны и видеоконтент также должны соответствовать требованиям, а иностранные слова в доменных именах требуют тоже особого внимания, подчеркнула Калмыкова.

Закон вступил в силу со дня опубликования (24 июня 2025 года), но ключевые требования к вывескам начинают действовать с 1 марта 2026 года. Это дает бизнесу более восьми месяцев на приведение информации в соответствие, сообщил РБК адвокат адвокатской палаты Новосибирской области, юрист Дмитрий Рылов.

Он уточнил, что ранее выданные разрешения на размещение вывесок аннулированы не будут, но при обращении за согласованием новой конструкции или изменении фасада после 1 марта 2026 года требования закона станут обязательными. В противном случае последует отказ, предупредит юрист.

«Если договор аренды и паспорт рекламной конструкции действуют после 1 марта 2026 года, но сама вывеска не соответствует новым требованиям, она подлежит приведению в соответствие», — отметил Рылов.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев говорил, что основная цель закона — обеспечить приоритет русского языка в информационном пространстве. Он также отмечал, что в КоАП нет прямой нормы о штрафах за «за иностранное слово», однако если вывеска вводит потребителя в заблуждение из-за языкового барьера, это могут расценить как нарушение права на информацию.