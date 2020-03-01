Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Воздушные бои над Идлибом, совещание с участием Путина об экономических последствиях коронавируса, «Марш Немцова», мирное соглашение между США и талибами; главные новости — в обзоре РБК

Фото: Андрей Любимов / РБК

В небе над Идлибом турки сбили два сирийских самолета

Минобороны Турции сначала заявило об ударах по позициям армии Башара Асада, а затем истребители этой страны, как заявили в Дамаске, сбили два самолета ВВС Сирии.

Факт потери двух самолетов признали сирийские военные. Собеседник агентства SANA сообщил, что боевые машины были перехвачены и сбиты турецкими истребителями. Пилотам удалось успешно катапультироваться.

Сирийцы в свою очередь заявили о закрытии воздушного пространства над Идлибом, пообещав уничтожать враждебные летательные аппараты. В воскресенье в Дамаске заявили о сбитом турецком беспилотнике.

Минобороны Турции сообщило о налетах на позиции сирийских правительственных войск, убийстве десятков солдат и уничтожении техники и объектов, в том числе в районе Алеппо

В Анкаре заявляют о нежелании втягиваться в военное противостояние с Россией, настаивая на отводе сирийской армии на позиции, которые она занимала до наступления в Идлибе.

Путин собрал на совещание глав нефтяных компаний из-за цен на нефть

В ходе совещания, в котором приняли участие руководители и представители «Роснефти», «Сургутнефтегаза», «Газпром нефти», «Татнефти» и ЛУКОЙЛа, президент признал, что из-за распространения в мире коронавируса в экономике уже наблюдаются негативные последствия. Вечером в пятницу котировки Brent опустились ниже $49 за баррель.