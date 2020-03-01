Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 февраля
USD ЦБ: 66,99 (+1,38) Quote, 28 фев, 12:54
Курс евро на 29 февраля
EUR ЦБ: 73,72 (+2,08) Quote, 28 фев, 12:54
В Белоруссии выявили второй случай заражения новым коронавирусом Общество, 18:21 СМИ узнали о решении Кипра лишить трех иностранцев «золотых паспортов» Политика, 18:16 Путин подписал закон о маткапитале при рождении первого ребенка Общество, 18:11 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 18:00 В Анкаре освободили задержанных журналистов «Sputnik Турция» Общество, 17:47 Диетологи назвали подходящие для поста продукты Общество, 17:25 Emirates попросила сотрудников уйти в отпуск из-за коронавируса Общество, 17:14 В Подмосковье при буксировке машины погибли мужчина и его пятилетняя дочь Общество, 17:09 В Японии завершили эвакуацию со стоявшего на карантине круизного лайнера Общество, 16:49 Появились фото сожжения моста в Никола-Ленивце в честь Масленицы Общество, 16:26 ОБСЕ осудила нападение на журналистов «Sputnik Турция» Общество, 16:24 «Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом» в первом матче при Слуцком Спорт, 16:12 СК начал проверку после смерти семейной пары в Москве Общество, 16:11 Инстаграм недели: будни корги Максин в рюкзаке Стиль, 16:09
Общество ,  
0 

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Воздушные бои над Идлибом, совещание с участием Путина об экономических последствиях коронавируса, «Марш Немцова», мирное соглашение между США и талибами; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В небе над Идлибом турки сбили два сирийских самолета

Минобороны Турции сначала заявило об ударах по позициям армии Башара Асада, а затем истребители этой страны, как заявили в Дамаске, сбили два самолета ВВС Сирии.

  • Факт потери двух самолетов признали сирийские военные. Собеседник агентства SANA сообщил, что боевые машины были перехвачены и сбиты турецкими истребителями. Пилотам удалось успешно катапультироваться.
  • Сирийцы в свою очередь заявили о закрытии воздушного пространства над Идлибом, пообещав уничтожать враждебные летательные аппараты. В воскресенье в Дамаске заявили о сбитом турецком беспилотнике.
  • Минобороны Турции сообщило о налетах на позиции сирийских правительственных войск, убийстве десятков солдат и уничтожении техники и объектов, в том числе в районе Алеппо
  • В Анкаре заявляют о нежелании втягиваться в военное противостояние с Россией, настаивая на отводе сирийской армии на позиции, которые она занимала до наступления в Идлибе.

Путин собрал на совещание глав нефтяных компаний из-за цен на нефть

В ходе совещания, в котором приняли участие руководители и представители «Роснефти», «Сургутнефтегаза», «Газпром нефти», «Татнефти» и ЛУКОЙЛа, президент признал, что из-за распространения в мире коронавируса в экономике уже наблюдаются негативные последствия. Вечером в пятницу котировки Brent опустились ниже $49 за баррель.

  • Путин заявил, что прошедшая неделя стала худшей для нефтяного рынка с 2008 года, однако текущий уровень цен назвал приемлемым.
  • По словам президента, Фонд национального благосостояния способен обеспечить все обязательства правительства в случае ухудшения ситуации.
  • Путин отметил, что ситуация с коронавирусом в России остается под контролем, а принятые меры должны быть эффективными.
  • В Минздраве, в свою очередь, посоветовали не бежать всем гражданами проверяться на наличие коронавируса, а обращаться к врачу при появлении признаков заболевания.

В России прошли акции в годовщину убийства Бориса Немцова

В Москве и других городах России 29 февраля прошли мероприятия, приуроченные к годовщине убийства бывшего премьера, а впоследствии оппозиционного политика Бориса Немцова.

  • В Москве в шествии по Бульварному кольцу и проспекту Академика Сахарова приняли участие от 10,5 тыс. (по версии МВД) до 22,5 тыс. человек (по версии «Белого счетчика»).
  • Акция в столице прошла без серьезных эксцессов. Не пропустили через рамки металлоискателей около 200 человек.
  • Мероприятия прошли и в других городах страны: в Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Краснодаре. В Санкт-Петербурге память убитого политика, по данным полиции, почтили около тысячи человек.

США и Талибан подписали мирное соглашение

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халидзад и один из руководителей запрещенной в России группировки «Талибан» Гани Барадар подписали в столице Катара Дохе мирное соглашение.

  • Документ предусматривает полный вывод американского контингента и военнослужащих НАТО из Афганистана в течение 14 месяцев. США пообещали не вмешиваться во внутренние дела Афганистана.
  • Правительство в Кабуле будет обязано вести переговоры с талибами в ответ на прекращение последними боевых действий.
  • Госсекретарь Майк Помпео пообещал, что США будут внимательно следить за выполнением условий соглашения.
Автор: Артем Филипенок
Теги: главные новости, последние новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter