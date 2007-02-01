Жилищный кодекс пополнится главой о малоэтажном строительстве

В ближайшее время в Жилищном кодексе может появиться отдельная глава, посвященная малоэтажному строительству. Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ по вопросу развития малоэтажной жилищной застройки территорий" уже внесен в Государственную думу. С его помощью власти надеются решить проблему нехватки жилья для малообеспеченных граждан.

По словам первого вице-премьера России Дмитрия Медведева, внесенный депутатами законопроект должен урегулировать особенности отношений, возникающих при осуществлении объединениями граждан комплексного малоэтажного жилищного строительства.

В целях стимулирования малоэтажного жилищного строительства предлагается на комплексной основе регламентировать отношения, возникающие как при осуществлении объединениями граждан малоэтажной жилищной застройки территорий, так и по управлению такими территориями. В частности, предполагается определить дополнительные организационно-правовые формы некоммерческих объединений граждан, участвующих в малоэтажном строительстве, а также правовые, экономические и организационные основы деятельности таких объединений.

Кроме того, определяются формы содействия органов госвласти и местного самоуправления инициативам граждан по малоэтажному строительству, а также особенности создания жилищных некоммерческих объединений граждан с помощью органов госвласти и местного самоуправления.

В законопроекте предусмотрены гарантии защиты прав и законных интересов граждан, приобретающих жилье в малоэтажной жилищной застройке, правовой режим общего имущества собственников земельных участков, а также способов управления территорией малоэтажной жилищной застройки.

"Мы хотим полностью раскрепостить инициативу граждан, желающих совместными усилиями решить свои жилищные проблемы, а также обеспечить им всемерную поддержку государственных и местных властей", - подчеркнул Д.Медведев, комментируя документ.

Между тем эксперты сомневаются в том, что законопроект поможет в скором времени решить проблему доступности жилья. По словам заместителя генерального директора строительной компании ОАО "ХК ГВСУ "Центр" Владимира Савчука, вкладывая свои деньги в строительство, люди хотят получить уже готовый продукт в ближайший год. И не только дом, но и инфраструктуру, подведенную к нему. "Скорее всего, эти граждане не станут объединяться в кооперативы, а будут, как и раньше, искать надежных застройщиков, которые предложат им гарантированный продукт", - считает эксперт.

"Дело в том, что в настоящее время земельные участки недостаточно обеспечены инфраструктурой, как дорожной, так и инженерной. Участки с инфраструктурой, как правило, либо уже кем-то заняты, либо находятся в стадии разработки. Что бы увеличить предложение участков под застройку, необходимо максимальное участие в застройке субъектов федерации, муниципальных властей. На сегодняшний день все говорит об обратном: основным тормозом в реализации всех программ по малоэтажному строительству являются муниципальные власти, которые, конечно, не ставят перед собой целью создавать инфраструктуру за свои деньги", - поясняет В.Савчук.