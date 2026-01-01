Взрыв в баре на курорте в Альпах. Видео
В баре Le Constellation на курорте в городе Кран-Монтана в Бернских Альпах в новогоднюю ночь, по последним данным, погибли 40 человек. Во время празднования Нового года в подвале прогремели один или несколько взрывов, после чего возник пожар.
Rhône FM и Blick пишут, что причиной возгорания могла стать пиротехника. Связи с терроризмом в ЧП пока не усматривается, отмечали в полиции.
