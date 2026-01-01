Детям до 14 лет поменяют правила выезда в Белоруссию, Армению и Казахстан

Детям до 14 лет запретят выезд по свидетельству о рождении

С 20 января россияне до 14 лет не смогут попасть в Белоруссию, Абхазию, Киргизию, Казахстан и Южную Осетию по свидетельству о рождении, детям необходимо оформить загранпаспорт

Для въезда детей младше 14 лет в Белоруссию, Абхазию, Киргизию, Казахстан и Южную Осетию понадобится заграничный паспорт. Соответствующие изменения в ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» вступят в силу с 20 января.

Правило действует независимо от того, кто сопровождает ребенка. Дети, въехавшие на территорию стран до 20 января, смогут вернуться по свидетельству о рождении. Несовершеннолетние от 14 лет и совершеннолетние могут по-прежнему въезжать по внутреннему российскому паспорту.

До вступления поправок в силу детям до 14 лет для поездок в эти страны загранпаспорт не требуется. По словам зампреда комитета Госдумы по туризму Сергея Кривоносова, единый порядок выезда ввели, «чтобы исключить случаи незаконного вывоза несовершеннолетних за границу и привести процедуру в соответствие с современными стандартами пограничного контроля».

Подготовка документа может занять продолжительное время, поэтому родителям рекомендуют заранее озаботиться оформлением документа ребенку, если планируется поездка в перечисленные страны после января 2026-го.

Подать заявление на получение загранпаспорта можно в подразделении по вопросам миграции территориального органа МВД России, в МФЦ или через «Госуслуги».

Для оформления загранпаспорта ребенка нужен пакет документов: заявление об оформлении заграничного паспорта;

квитанция об уплате госпошлины за оформление документа;

свидетельство о рождении ребенка с отметкой о принадлежности к гражданству Российской Федерации;

свидетельство о регистрации по месту жительства или месту пребывания на территории России;

паспорт одного родителя или опекуна;

для детей старше 14 лет — паспорт ребенка;

данные действующего загранпаспорта ребенка — при наличии;

данные документов о смене ФИО ребенка — при наличии.

Если ребенок выезжает из страны без обоих родителей, обязательно требуется нотариально оформленное согласие одного из законных представителей, где указаны сроки и страна поездки, а также данные о ребенке, родителях и сопровождающем. Если ребенок выезжает вместе с одним из родителей, согласие второго не требуется при условии отсутствия официального запрета на выезд. В ситуации, когда фамилии ребенка и родителя различаются, при себе стоит иметь документ, подтверждающий родство. Представитель МИДа Мария Захарова посоветовала россиянам сразу оформлять детям загранпаспорт для выезда за рубеж.

Опрошенные РБК юристы рекомендуют даже после 20 января брать с собой в путешествие свидетельство о рождении ребенка. По словам управляющего партнера адвокатского бюро «Тайм Лекс» Артема Грицюка, этот документ может понадобиться при получении ребенком медицинской помощи за границей или для подтверждения родства. Председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго рассказал, что без загранпаспорта ребенка не выпустят именно из России, но погранслужба других стран может разрешить проезд по свидетельству о рождении.