Как в Новый год очищали пляжи Кубани от выбросов мазута. Видео
Волонтеры и спасатели продолжили в предновогодние и посленовогодние дни уборку мазута с пляжей в Краснодарском крае. За сутки, с 31 декабря, с пляжей собрали почти 2 тыс. т песка с мазутом — если накануне с них было убрано 69 615 т загрязненного песка и грунта, то к 1 января этот объем вырос до 71,4 тыс. т.
Одновременно в Морской спасательной службе провели обследование фрагментов танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе. Специалисты установили, что с них не происходит утечек мазута.
Работы по очистке берега в Анапе и Темрюкском районе будут продолжаться в новогодние праздники, сообщали раньше в оперативном штабе Краснодарского края. При этом был предусмотрен только перерыв на новогоднюю ночь — с 15:00 31 декабря до 12:00 1 января.
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