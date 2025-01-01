Мэр назвала наезд машины на толпу в Новом Орлеане терактом

Наезд машины на толпу людей, во время которого погибли десять человек и еще 30 пострадали, является терактом, сообщила мэр Нового Орлеана

Фото: ABC WGNO / Reuters

Наезд машины на толпу людей в Новом Орлеане, во время которого погибли десять человек, является терактом. Об этом заявила мэр города Латойя Кантрелл.

В ФБР сообщили, что пока не готовы дать происшествию такое определение, пишет ABC News.

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Водитель, который сбил пешеходов, во время происшествия пытался убить как можно больше людей, заявила суперинтендант полиции Энн Киркпатрик. Водителя пока не удалось задержать — местные власти попросили у ФБР помощи в поиске подозреваемого.

Автомобиль врезался в толпу прохожих в новогоднюю ночь — с 31 декабря на 1 января. Происшествие произошло около 3:15 по местному времени. Во время ЧП погибли по крайней мере десять человек, 30 — были ранены.

При этом водитель, когда остановился, вышел из машины и открыл стрельбу по людям. Эти кадры удалось снять очевидцам. Впоследствии водитель скрылся.