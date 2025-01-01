Мэр назвала наезд машины на толпу в Новом Орлеане терактом
Наезд машины на толпу людей в Новом Орлеане, во время которого погибли десять человек, является терактом. Об этом заявила мэр города Латойя Кантрелл.
В ФБР сообщили, что пока не готовы дать происшествию такое определение, пишет ABC News.
Водитель, который сбил пешеходов, во время происшествия пытался убить как можно больше людей, заявила суперинтендант полиции Энн Киркпатрик. Водителя пока не удалось задержать — местные власти попросили у ФБР помощи в поиске подозреваемого.
Автомобиль врезался в толпу прохожих в новогоднюю ночь — с 31 декабря на 1 января. Происшествие произошло около 3:15 по местному времени. Во время ЧП погибли по крайней мере десять человек, 30 — были ранены.
При этом водитель, когда остановился, вышел из машины и открыл стрельбу по людям. Эти кадры удалось снять очевидцам. Впоследствии водитель скрылся.
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