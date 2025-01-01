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Новый год 2025 ,  
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От Красной площади до Гонконга: как в мире праздновали Новый год

Появились кадры с празднованием Нового года со всего мира
Сюжет
Новый год 2025

От Красной площади до Гонконга: как в мире праздновали Новый год
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Во всем мире встретили Новый год — с фейерверками, салютами и отчетом секунд до наступления года. Как люди в мире ждали наступления праздника — в видео РБК.

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