WP сообщила о многолетнем кризисе, приведшем к провалу Секретной службы

О проблемах Секретной службы власти знали еще 10 лет назад. Агентству дали рекомендации, как исправить ситуацию, но улучшить ее не удалось, некоторые трудности усугубились, что привело к провалу агентов при покушении на Трампа

Дональд Трамп после покушения в окружении агентов Секретной службы (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Секретная служба, которая охраняет первых лиц государства в США, уже давно находилась в кризисе, связанном с нехваткой опытных сотрудников, сообщает The Washington Post (WP). Газета называет эту проблему причиной провала ее сотрудников в защите Дональда Трампа в июле прошлого года во время покушения на него.

Покушение на Трампа произошло 13 июля, когда он выступал на митинге в Пенсильвании. Политик почти не пострадал, пуля задела его ухо. В ходе атаки погиб один зритель-мужчина, еще два человека пострадали. Предполагаемый стрелок — 20-летний Томас Мэттью Крукс — был ликвидирован.

Издание сообщает, что в 2014 году Белый дом и Конгресс начали отдельные расследования из-за неудач Секретной службы, которые пришлись на время президентства Барака Обамы. По итогу расследований было дано 19 рекомендаций, которые должны были решить возникшие трудности. Однако за десять лет устранить проблемы не удалось, а некоторые из них усугубились, что ослабило агентство, указывает WP.

Среди сложностей газета называет то, что служба не смогла нанять достаточное количество агентов, чтобы освобождать других для подготовки; при этом количество задач у агентства возросло, сотрудники оказались перегружены, это привело к выгоранию и падению морального духа.

В ситуации с Трампом, в которого попытались выстрелить в июле 2024-го, негативное влияние оказала нехватка опытных агентов. Обеспечение охраны на мероприятии поручили сотруднику без достаточной подготовки: он работал в службе четыре года, а в группе охраны — только год. Бывшие сотрудники агентства заявили WP, что раньше для работы на мероприятиях такого рода привлекали агентов, которые как минимум пять лет проходили подготовку и еще два года служили в группе охраны.

Газета выяснила, что в 2024-м количество сотрудников, работающих менее пяти лет, в Секретной службе достигло 40% — хотя еще в 2015-м таких было 13%.

В 2014-м сотрудникам, которые охраняют первых лиц государства, было рекомендовано отводить 25% рабочего времени на тренировки — однако по факту на это тратится 3-7%.

Представитель Секретной службы Энтони Гульельми объяснил невыполнение агентством рекомендаций, данных в 2014 году, недостаточным финансированием. По его словам, финансирование, которое служба получила после покушения на Трампа, позволит расширить штат и построить новую тренировочную базу. Пока служба смогла выполнить 13 из 19 рекомендаций.