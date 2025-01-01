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ФБР сообщило о найденном крупнейшем в истории бюро тайнике с бомбами

CBS: ФБР обнаружило крупнейший в истории бюро тайник со 150 самодельными бомбами
Тайник обнаружили на ферме в Вирджинии — в нем было свыше 150 самодельных бомб. Сосед владельца тайника заявил, что тот стрелял по фотографиям Байдена и говорил после покушения на Трампа о надежде, что кто-либо выстрелит в Харрис
Фото: Kyle Mazza / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Kyle Mazza / Keystone Press Agency / Global Look Press

ФБР нашло в Вирджинии крупнейший в своей истории тайник со взрывными устройствами — в нем их было свыше 150, сообщает CBS со ссылкой на судебные документы.

Тайник, содержавший самодельные бомбы, обнаружили при обыске на ферме у мужчины по имени Брэд Спаффорд, который был арестован 17 декабря за хранение незарегистрированной короткоствольной винтовки. Прокуроры сообщили, что некоторые из взрывных устройств были помечены как «смертельные». Часть из них хранились в гараже, а часть — в рюкзаке в спальне.

Кроме того, Спаффорд также «признал, что хранил в своем морозильнике банку с гексаметилентрипероксиддиамином, взрывчатым веществом, которое настолько нестабильно, что может взорваться просто в результате трения или перепадов температур». Банка хранилась в холодильнике у мужчины вместе с продуктами, на ней была пометка «опасно» и «не трогать». Доступ к холодильнику имели члены семьи арестованного.

CBS указывает, что расследование против Спаффорда идет с начала 2023 года, о нем правоохранительным органам сообщил сосед. Спаффорд потерял три пальца на правой руке в результате действий с взрывчатыми веществами, но это не остановило его, отмечается в судебных документах.

По словам соседа, Спаффорд использовал фотографии президента США Джо Байдена для стрельбы по мишеням на местном стрельбище. После покушения на избранного президента Дональда Трампа в июле Спаффорд, как сообщил сосед, выражал надежду, что какой-либо стрелок «не промахнется по Камале», имея в виду кандидата от демократов и вице-президента Камалу Харрис.

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Прокуроры настаивают, что он должен оставаться под стражей, поскольку «представляет чрезвычайную опасность для общества».

Адвокаты Спаффорда настаивают на его освобождении до суда. «В материалах дела нет ни малейшего доказательства того, что Спаффорд когда-либо кому-либо угрожал, и утверждение о том, что кто-то может быть в опасности из-за их политических взглядов и комментариев, бессмысленно», — заявили его юристы. Они называют подзащитного «трудолюбивым семьянином без судимостей», зависимостей и психических расстройств.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ФБР взрывные устройства Вирджиния США
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