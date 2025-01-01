В России проиндексировали зарплаты бюджетников и пенсии

В России с 1 января 2025 года проиндексировали зарплаты бюджетников и пенсии

В 2025 году зарплаты бюджетников социальной сферы будут проиндексированы на 13,2%, пенсии — на 7,3%.

Индексация зарплат среди бюджетников коснется педагогов, медиков, работников культуры, сотрудников МЧС и силовых ведомств. Судьям, работникам госучреждений, прокурорам, работникам Следственного комитета, госслужащим федерального уровня поднимут оклады на 4,5%.

Пенсии в этом году впервые с 2015 года будут проиндексированы работающим пенсионерам. Ранее ежегодно индексация касалась только неработающих пенсионеров - выплаты им также вырастут. Глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что после индексации в 2025 году средний размер пенсий в России составит 24 тыс. руб. в месяц.

В конце октября президент Владимир Путин заявил, что в 2025 году начнется отработка «новой, более справедливой модели оплаты труда бюджетников, включая медработников». Сначала ее запустят в ряде пилотных регионов, в 2027 году ее намерены распространить на всю страну. Предполагается, что эта система в том числе решит проблему неравенства зарплат одинаковых специалистов-бюджетников в разных регионах.