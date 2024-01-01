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Возможных напавших на участников военной операции задержали в Челябинске

В Челябинске задержали подозреваемых в нападении на участников военной операции
Конфликт произошел в новогоднюю ночь, СК проверяет данные о том, что на участников военной операции напали с дубинкой. Сообщалось, что в потасовке участвовали мигранты, но задержанные оказались гражданами России

Возможных напавших на участников военной операции задержали в Челябинске
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В Челябинской области задержаны трое подозреваемых в нападении на участников военной операции и их жен, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Один из фигурантов несовершеннолетний, возбуждено дело о хулиганстве.

Глава СК Александр Бастрыкин ранее поручил представить доклад о расследовании дела. «В социальных сетях сообщается, что в Челябинске в новогоднюю ночь толпа пьяных мигрантов напала на двух молодых людей, демобилизованных с передовой, одного бойца ударили дубинкой», — заявили в СК.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, до семи лет лишения свободы), добавили в ведомстве. Следователи провели обыски и изъяли орудия преступления.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

74.ru пишет, что конфликт между двумя компаниями произошел в ночь на 1 января в одном из дворов Советского района. Издание, ссылаясь на попавшие в сети видеозаписи, пишет, что одна из групп применила против другой, где были участники военной операции с женами, дубинку и газовые баллончики.

В МВД сообщили изданию, что конфликт носит бытовой характер. Полицейские изучили видеозаписи, опросили потерпевших и установили адрес квартиры, в которой находились подозреваемые. Их доставили в следственный отдел. По словам источника 74.RU, все задержанные — граждане России. Об этом же пишет портал 31tv.ru, отмечая, что двоим из задержанных 18 лет, одному — 17.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Челябинск Военная операция на Украине нападение Следственный комитет МВД
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