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Хинштейн сообщил о смерти экс-главы КГБ РСФСР Виктора Иваненко
Депутат Хинштейн сообщил о смерти первого и единственного главы КГБ РСФСР Виктора Иваненко
Виктор Иваненко
Бывший председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко умер на 76-м году жизни, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
«Генерал-майор Иваненко возглавил республиканский (ельцинский) КГБ сразу после его создания в мае 1991 года. Принимал активное участие в борьбе с ГКЧП, лично задерживал председателя КГБ СССР Владимира Крючкова», — написал депутат в Telegram.
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