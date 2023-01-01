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Власти Афганистана сообщили о погибших при взрыве у аэропорта в Кабуле

МВД Афганистана сообщило о погибших при взрыве у военного аэропорта в Кабуле

В результате взрыва рядом с военным аэропортом в Кабуле есть пострадавшие и раненые, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя МВД страны.

«Сегодня утром возле военного аэропорта Кабула произошел взрыв, в результате которого ряд наших граждан были убиты и ранены», — сказал он.

Других подробностей взрыва не приводится.

В начале сентября прошлого года взрыв произошел у ворот российского посольства в Кабуле. Россия была одной из немногих стран, сохранивших свою дипломатическую миссию в Афганистане после прихода к власти «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России). В результате инцидента погибли несколько человек, среди них — двое сотрудников посольства и афганские граждане.

Кремль счел происшествие терактом. Ответственность за случившееся на себя взяло Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в России).

22 декабря в том же районе Кабула, где расположено посольство России, прогремел взрыв возле нефтяной цистерны. Полиция сообщила, что в результате инцидента не было жертв и повреждений.

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