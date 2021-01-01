В Белоруссии местным властям разрешили вводить сбор за выезд из страны

Мера будет действовать до 2023 года. Власти объяснили такой шаг необходимостью консолидировать доходы бюджета для борьбы с COVID-19

Фото: Егор Еремов / РИА Новости

В Белоруссии областные советы депутатов получили право взимать сбор за выезд из страны. Об этом говорится в законе, вносящем изменения в Налоговый кодекс страны.

«До 1 января 2023 года областные Советы депутатов вправе вводить на территории соответствующих административно-территориальных единиц местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь в пунктах пропуска», — говорится в сообщении. Ставки сбора будут устанавливать областные депутаты, они могут составлять не более трех базовых величин (81 белорусский рубль, или около $32) за пересечение границы транспортными средствами массой не более 5 т.

Владелец автомобиля при выезде из Белоруссии должен будет предоставлять документ, подтверждающий оплату сбора, в пунктах пропуска через границу.

Согласно закону, такая мера была предпринята для увеличения доходов, которые будут направлены на борьбу с коронавирусом.