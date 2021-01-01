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В России за сутки выявили свыше 27 тыс. зараженных коронавирусом

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло на 27 039, передает оперативный штаб. Общее число зараженных в стране почти достигло 3,2 млн.

Больше всего новых случаев инфицирования COVID-19 зафиксировали в Москве (5907), Петербурге (3746) и Подмосковье (1568).

Накануне, 31 декабря, в России коронавирус обнаружили у 27,7 тыс. человек. При этом в среду, 30 декабря, в стране впервые за две недели зафиксировали менее 27 тыс. новых заражений — 26,5 тыс.

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Фото:Michael Ciaglo / Getty Images

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