В новогоднюю ночь хулиганы подожгли во Франции более 800 автомобилей

В ночь с 31 декабря на 1 января во Франции от поджогов пострадали более 800 автомобилей. Задержаны в новогоднюю ночь были более 600 человек, заявил глава МВД страны

Сотрудники французской полиции в центре Парижа в новогоднюю ночь (Фото: AP)

В общей сложности 804 автомобиля подожгли в новогоднюю ночь во Франции. Задержаны по всей стране были 622 человека. С таким отчетом 1 января выступил глава МВД Франции Бернар Казнев, сообщает BFMTV.

По словам Казнева, статистика этого года значительно лучше предыдущей. Тогда, в ночь с 31 декабря 2014 года на 1 января 2015 года, хулиганы подожгли 940 автомобилей по всей стране, что на 14,5% больше нынешних цифр.

Из 622 человек, которых задержали в новогоднюю ночь, 368 были помещены под стражу, отметил Казнев. При этом министр не стал уточнять подробности их задержания.

Как отмечает BFMTV, в этот Новый год во Франции действуют усиленные меры безопасности, после того как 13 ноября в Париже произошла серия терактов.