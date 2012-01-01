Главный дизайнер Apple стал рыцарем

Британец Джонатан Айв, главный дизайнер американской компании Apple, 31 декабря 2011г. был специальным указом посвящен в рыцари, получив звание рыцаря-командора Британской Империи. По словам Дж.Айва, он " и "крайне взволнован и польщен" получением столь почетного титула.

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С компанией Apple Дж.Айв сотрудничает уже 19 лет. Его главными разработками стали крайне популярные плейер iPod и смартфон iPhone. Считается, что своим успехом они не в последнюю очередь обязаны новаторскому дизайну и функциональности.

В своей биографии основатель Apple Стив Джобс назвал Дж.Айва своим "братом по духу".

Орден Британской Империи выдается за исключительные заслуги в различных сферах деятельности. Кавалерами ордена в разные времена стали участники группы The Beatles, исполнитель роли Шерлока Холмса российский актер Василий Ливанов, виолончелист и дирижер Мстислав Ростропович и основатель компании Microsoft Билл Гейтс.