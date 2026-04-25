Intercept узнал, что директор ФБР сам признавался в проблемах с алкоголем

Директор ФБР Кэш Патель сам упоминал еще при подаче заявки на статус адвоката во Флориде, что в прошлом у него были инциденты, связанные с алкоголем, пишет Intercept.

По данным издания, будучи студентом младших курсов университета и не достигнув 21 года, Патель был задержан на баскетбольном матче. Причиной стало чрезмерное опьянение, тогда молодой человек получил штраф.

Патель получил другой штраф в 2005 году — на тот момент ему было 25 лет. На выходе из бара он с друзьями был задержан при попытке справить нужду в общественном месте.

Ранее Reuters сообщал, что Патель подал иск на $250 млн против журнала Atlantic. 17 апреля издание со ссылкой на источники в Белом доме писало в своем материале, что коллеги замечают за Пателем «чрезмерное употребление алкоголя» и «необоснованные прогулы».

Патель занимает должность директора ФБР с прошлого года. Он начал свою карьеру в качестве государственного защитника, затем занимал должность федерального прокурора, работал над делами национальной безопасности, а также был представителем Вооруженных сил США. В 2019 году был сотрудником Совета национальной безопасности президента Дональда Трампа, в том же году стал старшим директором управления по борьбе с терроризмом.