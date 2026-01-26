Путин в Эрмитаже встретился с верховным правителем Малайзии
Президент России Владимир Путин провел встречу с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом, сообщает пресс-служба Кремля.
Встреча состоялась в Двадцатиколонном зале Эрмитажа.
Султан Ибрагим прибыл в Петербург накануне с частным визитом.
Затем Путин пригласил султана Ибрагима на небольшую экскурсию по Эрмитажу. В качестве гида выступил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
После этого Путин и султан Ибрагим поговорили без свидетелей.
Предыдущая встреча глав государств прошла 6 августа 2025 года во время официального визита султана Ибрагима в Россию. Тогда правитель Малайзии заявил, что Россия является для страны важным партнером, которому можно доверять. Султан также привел российскую пословицу о том, что «дружба важнее денег», и выразил надежду на укрепление отношений между двумя государствами и их народами.
В 2025 году султан Ибрагим также дважды посетил Казань. Первый раз он приехал туда сразу после встречи с Путиным, второй — в сентябре. Оба раза он встретился с раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.
