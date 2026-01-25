 Перейти к основному контенту
0

Как засыпает дворы во время снегопада на Камчатке. Видео

Появилось видео с последствиями снегопада на Камчатке

Водителям на Камчатке приходится откапывать свои автомобили из сугробов высотой несколько метров. Городская инфраструктура, включая парковки, завалена снегом, а движение затруднено.

Как засыпает дворы во время снегопада на Камчатке. Видео
Video

В середине января на Камчатку пришел охотоморский циклон и принес метели и снегопады — самые сильные за последние 30 лет. Из-за обильных осадков полуостров ушел на дистант — подъезды заблокированы, общественный транспорт не ходит: ранее по Петропавловску-Камчатскому курсировали вахтовки Росгвардии.

Краевой главк МЧС объявил об угрозе схода снежных масс с крыш домов, 15 января два местных жителя погибли по этой причине. Также спасатели предостерегли от прыжков в сугробы из окон.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал ситуацию критической и запросил помощи у правительства России, признав, что в регионе не хватает спецтехники.

Президент России Владимир Путин поручил Минстрою помочь краю с уборкой снега. Вечером 25 января военный Ан-124 «Руслан» прибыл на Камчатку с новой партией спецтехники из Москвы.

