Как засыпает дворы во время снегопада на Камчатке. Видео

Водителям на Камчатке приходится откапывать свои автомобили из сугробов высотой несколько метров. Городская инфраструктура, включая парковки, завалена снегом, а движение затруднено.

Video

В середине января на Камчатку пришел охотоморский циклон и принес метели и снегопады — самые сильные за последние 30 лет. Из-за обильных осадков полуостров ушел на дистант — подъезды заблокированы, общественный транспорт не ходит: ранее по Петропавловску-Камчатскому курсировали вахтовки Росгвардии.



Краевой главк МЧС объявил об угрозе схода снежных масс с крыш домов, 15 января два местных жителя погибли по этой причине. Также спасатели предостерегли от прыжков в сугробы из окон.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал ситуацию критической и запросил помощи у правительства России, признав, что в регионе не хватает спецтехники.

Президент России Владимир Путин поручил Минстрою помочь краю с уборкой снега. Вечером 25 января военный Ан-124 «Руслан» прибыл на Камчатку с новой партией спецтехники из Москвы.