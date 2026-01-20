Попавший под санкции США экс-комиссар попросил Еврокомиссию о помощи

Тьерри Бретон (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Еврокомиссия поддержит бывшего еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона в его судебном иске против визовых санкций США, сообщает Euractiv со ссылкой на пять представителей ЕС.

Собеседник издания рассказал, что о решении было объявлено на прошлой неделе на заседании коллегии еврокомиссаров, спустя несколько недель после того, как Вашингтон ввел визовые запреты в отношении Бретона и еще четырех европейских деятелей.

После этого ЕК заявила, что запросила разъяснения у американских властей и подчеркнула, что ответит «быстро и решительно» на то, что она назвала «необоснованными мерами».

По словам источника, знакомого с линией защиты Бретона, бывший комиссар поначалу ждал, что ЕК сама с ним свяжется и предложит дальнейшие шаги, но этого не случилось.

В итоге Бретону пришлось официально запросить юридическую поддержку самостоятельно, подтвердили два чиновника ЕК. В соответствии со служебным регламентом Брюссель обязан обеспечивать чиновникам и членам их семей защиту от судебных преследований и угроз, возникающих из‑за исполнения ими служебных обязанностей, даже после того, как они покинут институт.

«Дела, с которыми сталкивается Бретон, являются результатом его деятельности в качестве комиссара и проводимой им политики», — сказал один из представителей Комиссии, добавив, что поддержка ЕС будет включать покрытие юридических расходов Бретона.

Акт о цифровых услугах (DSA) направлен на усиление контроля за работой на территории ЕС крупных онлайн-платформ; сервисы, которые отказываются бороться с незаконным и вредоносным контентом, рискуют получить штрафы до 6% от их глобального оборота или даже быть заблокированы в странах союза. Американские консерваторы последовательно критикуют DSA как инструмент цензуры в отношении прежде всего американских онлайн-платформ, видя в нем угрозу свободе слова. Соответствующие утверждения среди прочего содержались в докладе, подготовленном юридическим комитетом палаты представителей США в июле этого года. По оценкам конгрессменов, под прицелом «европейских цензоров» в первую очередь оказываются консервативные взгляды на вопросы миграции и климатическую повестку.

В качестве комиссара ЕС Бретон был главным исполнителем Закона о цифровых услугах, который регулирует модерацию контента на платформах социальных сетей.

24 декабря 2025 года США решили запретить въезд ряду «ведущих фигур глобального цензурно-промышленного комплекса» в рамках борьбы с ограничениями против американских платформ.

Ограничения затронули бывшего еврокомиссара и министра промышленности, экономики и финансов Франции (2005–2007) Тьерри Бретона, главу британской НКО «Центр по противодействию цифровой ненависти» Имрана Ахмеда, руководителя британского «Глобального индекса дезинформации» Клэр Мелфорд, основателя немецкой HateAid Анну-Лену фон Ходенберг и соруководителя этой организации Жозефину Баллон.