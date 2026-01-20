 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Попавший под санкции США экс-комиссар попросил Еврокомиссию о помощи

Euractiv узнал, что ЕК поможет экс-комиссару оспорить санкции США в суде
Тьерри Бретон
Тьерри Бретон (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Еврокомиссия поддержит бывшего еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона в его судебном иске против визовых санкций США, сообщает Euractiv со ссылкой на пять представителей ЕС.

Собеседник издания рассказал, что о решении было объявлено на прошлой неделе на заседании коллегии еврокомиссаров, спустя несколько недель после того, как Вашингтон ввел визовые запреты в отношении Бретона и еще четырех европейских деятелей.

После этого ЕК заявила, что запросила разъяснения у американских властей и подчеркнула, что ответит «быстро и решительно» на то, что она назвала «необоснованными мерами».

По словам источника, знакомого с линией защиты Бретона, бывший комиссар поначалу ждал, что ЕК сама с ним свяжется и предложит дальнейшие шаги, но этого не случилось.

В итоге Бретону пришлось официально запросить юридическую поддержку самостоятельно, подтвердили два чиновника ЕК. В соответствии со служебным регламентом Брюссель обязан обеспечивать чиновникам и членам их семей защиту от судебных преследований и угроз, возникающих из‑за исполнения ими служебных обязанностей, даже после того, как они покинут институт.

«Дела, с которыми сталкивается Бретон, являются результатом его деятельности в качестве комиссара и проводимой им политики», — сказал один из представителей Комиссии, добавив, что поддержка ЕС будет включать покрытие юридических расходов Бретона.

Акт о цифровых услугах (DSA) направлен на усиление контроля за работой на территории ЕС крупных онлайн-платформ; сервисы, которые отказываются бороться с незаконным и вредоносным контентом, рискуют получить штрафы до 6% от их глобального оборота или даже быть заблокированы в странах союза.

Американские консерваторы последовательно критикуют DSA как инструмент цензуры в отношении прежде всего американских онлайн-платформ, видя в нем угрозу свободе слова. Соответствующие утверждения среди прочего содержались в докладе, подготовленном юридическим комитетом палаты представителей США в июле этого года. По оценкам конгрессменов, под прицелом «европейских цензоров» в первую очередь оказываются консервативные взгляды на вопросы миграции и климатическую повестку.

В качестве комиссара ЕС Бретон был главным исполнителем Закона о цифровых услугах, который регулирует модерацию контента на платформах социальных сетей.

24 декабря 2025 года США решили запретить въезд ряду «ведущих фигур глобального цензурно-промышленного комплекса» в рамках борьбы с ограничениями против американских платформ.

Ограничения затронули бывшего еврокомиссара и министра промышленности, экономики и финансов Франции (2005–2007) Тьерри Бретона, главу британской НКО «Центр по противодействию цифровой ненависти» Имрана Ахмеда, руководителя британского «Глобального индекса дезинформации» Клэр Мелфорд, основателя немецкой HateAid Анну-Лену фон Ходенберг и соруководителя этой организации Жозефину Баллон.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
При участии
Полина Дуганова
Еврокомиссия еврокомиссар США санкции
Материалы по теме
Экс-комиссар ЕС Бретон заявил о хищниках вокруг союза после санкций США
Политика
В МИД Франции осудили санкции США против бывшего еврокомиссара Бретона
Политика
Макрон счел запугиванием ЕС санкции США против бывшего еврокомиссара
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 17:50
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Трусова подтвердила возвращение в большой спорт и переход к Тутберидзе Спорт, 19:48
«Авангард» третий раз в сезоне КХЛ обыграл «Салават Юлаев» Спорт, 19:46
«Украинская правда» узнала, кто выплачивает залог за Тимошенко Политика, 19:43
Премьер Гренландии призвал готовиться к вторжению США Политика, 19:41
Датский пенсионный фонд избавится от госбумаг США на фоне политики Трампа Инвестиции, 19:20
Объем запуска жилых проектов в мегаполисах России сократился на четверть Недвижимость, 19:19
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
CNN узнал, что Трамп не поедет на предложенный Макроном саммит с Россией Политика, 19:19
Глава ПКР назвал возможное число российских паралимпийцев на Играх-2026 Спорт, 19:02
Сможет ли уходящий президент Болгарии вернуться премьером республики Политика, 19:02
Объем наличных на руках у россиян за 2025 год подскочил на ₽1 трлн Финансы, 19:01
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Журналист Economist сообщил о разговорах о бойкоте ЧМ-2026 по футболу Спорт, 18:52
В России автомобили Porsche глохнут на ходу. В чем причина Авто, 18:49