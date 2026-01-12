 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Президент Литвы допустил отправку военного корабля на Украину

Сюжет
Военная операция на Украине
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа (Фото: Riccardo Savi / Getty Images)

Литва готова отправить в Киев военный корабль в рамках декларации по гарантиям безопасности для Украины, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью агентству BNS.

«Литва относится к тем государствам, которые готовы внести свой вклад. Мы готовы участвовать и морскими возможностями. Сейчас не хотел бы слишком конкретизировать, но да — готовы», — сказал литовский лидер (цитата по LRT).

На прямой вопрос о том, идет ли речь об отправке полноценного военного корабля, Науседа ответил: «Это корабль, но повторю еще раз: сейчас слишком рано все это конкретизировать».

По словам президента, детали миссии еще обсуждаются «коалицией желающих». Также он отметил, что Вильнюс отправит на Украину военных «поддерживать мир». Какое именно количество, неизвестно.

«Коалиция желающих» приняла декларацию по гарантиям для Украины
Политика
Фото:Ludovic Marin / Reuters

В мае 2024 года власти Литвы выразили готовность отправить на Украину своих военных инструкторов. Бывший премьер-министр страны Ингрида Шимоните призвала страны Европы выделить от 0,25 до 0,5% своего ВВП на поддержку Украины. А в апреле 2025 года Литва передала Украине шесть систем ПВО.

Российские власти требуют от западных стран прекратить военную поддержку Украины и подчеркивают, что эти действия не изменят ход военной операции.

Авторы
Теги
Анастасия Карева
Литва Военная операция на Украине военный корабль отправка Гитанас Науседа
