Президент Литвы допустил отправку военного корабля на Украину

Гитанас Науседа (Фото: Riccardo Savi / Getty Images)

Литва готова отправить в Киев военный корабль в рамках декларации по гарантиям безопасности для Украины, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью агентству BNS.

«Литва относится к тем государствам, которые готовы внести свой вклад. Мы готовы участвовать и морскими возможностями. Сейчас не хотел бы слишком конкретизировать, но да — готовы», — сказал литовский лидер (цитата по LRT).

На прямой вопрос о том, идет ли речь об отправке полноценного военного корабля, Науседа ответил: «Это корабль, но повторю еще раз: сейчас слишком рано все это конкретизировать».

По словам президента, детали миссии еще обсуждаются «коалицией желающих». Также он отметил, что Вильнюс отправит на Украину военных «поддерживать мир». Какое именно количество, неизвестно.

В мае 2024 года власти Литвы выразили готовность отправить на Украину своих военных инструкторов. Бывший премьер-министр страны Ингрида Шимоните призвала страны Европы выделить от 0,25 до 0,5% своего ВВП на поддержку Украины. А в апреле 2025 года Литва передала Украине шесть систем ПВО.

Российские власти требуют от западных стран прекратить военную поддержку Украины и подчеркивают, что эти действия не изменят ход военной операции.