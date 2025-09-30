Захарова ответила на призыв Британии к миру в конфликте на Украине
Лондон сделал саморазоблачительное заявление, призвав Москву к завершению конфликта на Украине, заявила ТАСС представитель МИД России Мария Захарова.
«Мне кажется, это тот самый случай, когда официальный Лондон буквально признался в содеянном. И я не побоюсь этого слова и употреблю его — преступлении», — подчеркнула дипломат.
Так она прокомментировала обращение главы Минобороны Великобритании Джона Хили к президенту Владимиру Путину. Министр заявил: «Вам не победить». «Достаточно переговоров. Согласитесь на мир», — говорил Хили.
29 сентября Хили в своем выступлении в Ливерпуле подчеркнул, что за текущий год Лондон поставил Киеву самый большой объем военной помощи. По данным Sky News, Хили играет ведущую роль в организации британской и международной поддержки Украины. Он совместно с министром обороны Германии Борисом Писториусом является сопредседателем альянса стран, предоставляющих военную помощь Украине.
Экс-глава британского разведывательного управления MI5 (занимается контрразведкой) Элиза Мэннингем-Буллер заявила, что Великобритания, вероятно, уже находится в состоянии войны с Россией. По ее словам, речь идет о другом виде войны, но враждебность — кибератаки, нападения, обширная разведывательная деятельность — усиливается.
Ранее в сентябре в Минобороны Великобритании сообщили, что Лондон выделил Киеву более £2 млрд (свыше $2,7 млрд) на покупку вооружения через Международный фонд помощи Украине (IFU), возглавляемый Британией. Хили также сообщил, что IFU уже поставил Киеву более 1 тыс. систем ПВО.
Россия осуждает военную помощь Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что если у Вооруженных сил Украины закончатся патроны и финансирование, то конфликт закончится через месяц-два.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия
Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн
Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах
Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России
В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой
Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск
Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского
Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов