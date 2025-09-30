 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Захарова ответила на призыв Британии к миру в конфликте на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Лондон сделал саморазоблачительное заявление, призвав Москву к завершению конфликта на Украине, заявила ТАСС представитель МИД России Мария Захарова.

«Мне кажется, это тот самый случай, когда официальный Лондон буквально признался в содеянном. И я не побоюсь этого слова и употреблю его — преступлении», — подчеркнула дипломат.

Так она прокомментировала обращение главы Минобороны Великобритании Джона Хили к президенту Владимиру Путину. Министр заявил: «Вам не победить». «Достаточно переговоров. Согласитесь на мир», — говорил Хили.

Reuters узнал, что США одобрили первые поставки Украине за счет НАТО
Политика
Фото:Виктор Кошмал / Keystone Press Agency / Global Look Press

29 сентября Хили в своем выступлении в Ливерпуле подчеркнул, что за текущий год Лондон поставил Киеву самый большой объем военной помощи. По данным Sky News, Хили играет ведущую роль в организации британской и международной поддержки Украины. Он совместно с министром обороны Германии Борисом Писториусом является сопредседателем альянса стран, предоставляющих военную помощь Украине.

Экс-глава британского разведывательного управления MI5 (занимается контрразведкой) Элиза Мэннингем-Буллер заявила, что Великобритания, вероятно, уже находится в состоянии войны с Россией. По ее словам, речь идет о другом виде войны, но враждебность — кибератаки, нападения, обширная разведывательная деятельность — усиливается.

ЕС отверг единоличную ответственность за помощь Украине в конфликте
Политика
Кая Каллас

Ранее в сентябре в Минобороны Великобритании сообщили, что Лондон выделил Киеву более £2 млрд (свыше $2,7 млрд) на покупку вооружения через Международный фонд помощи Украине (IFU), возглавляемый Британией. Хили также сообщил, что IFU уже поставил Киеву более 1 тыс. систем ПВО.

Россия осуждает военную помощь Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что если у Вооруженных сил Украины закончатся патроны и финансирование, то конфликт закончится через месяц-два.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Мария Захарова МИД Украина Великобритания
Материалы по теме
Эстония поставит Украине военную помощь более чем на €100 млн в 2026 году
Политика
В ЕС назвали, какая страна полгода блокирует военную помощь для Украины
Политика
Сикорский пообещал Киеву продолжать военную помощь от ЕС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Тренды, интерфейсы и запрос на удобство: как меняется сфера HR в эпоху ИИ Тренды, 10:40
В Милане снесут легендарный стадион «Сан-Сиро» Спорт, 10:38
Самая крупная за три месяца магнитная буря началась на Земле Общество, 10:36
Все начинается с атома: эксперты обсудили развитие атомной энергетики Отрасли, 10:32
Полиция Молдавии провела обыски по делу о финансировании партий Политика, 10:31
ФСБ задержала юношу по делу о поджогах железнодорожной инфраструктуры Политика, 10:31
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве Политика, 10:30
90 дней на закрытие всех целей: чем опасен новый челлендж TikTokПодписка на РБК, 10:30
Куда сходить в октябре: театральные фестивали, концерты и выставки Life, 10:19
Красноярскую журналистку задержали по обвинению в фейках об армии Политика, 10:17
Рублев и Хачанов вышли в финал крупного турнира в Пекине в парах Спорт, 10:13
Пять премиальных иномарок, которые не подорожают из-за нового утильсбора Авто, 10:09
Захарова ответила на призыв Британии к миру в конфликте на Украине Политика, 10:06