Захарова ответила на призыв Британии к миру в конфликте на Украине

Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Лондон сделал саморазоблачительное заявление, призвав Москву к завершению конфликта на Украине, заявила ТАСС представитель МИД России Мария Захарова.

«Мне кажется, это тот самый случай, когда официальный Лондон буквально признался в содеянном. И я не побоюсь этого слова и употреблю его — преступлении», — подчеркнула дипломат.

Так она прокомментировала обращение главы Минобороны Великобритании Джона Хили к президенту Владимиру Путину. Министр заявил: «Вам не победить». «Достаточно переговоров. Согласитесь на мир», — говорил Хили.

29 сентября Хили в своем выступлении в Ливерпуле подчеркнул, что за текущий год Лондон поставил Киеву самый большой объем военной помощи. По данным Sky News, Хили играет ведущую роль в организации британской и международной поддержки Украины. Он совместно с министром обороны Германии Борисом Писториусом является сопредседателем альянса стран, предоставляющих военную помощь Украине.

Экс-глава британского разведывательного управления MI5 (занимается контрразведкой) Элиза Мэннингем-Буллер заявила, что Великобритания, вероятно, уже находится в состоянии войны с Россией. По ее словам, речь идет о другом виде войны, но враждебность — кибератаки, нападения, обширная разведывательная деятельность — усиливается.

Ранее в сентябре в Минобороны Великобритании сообщили, что Лондон выделил Киеву более £2 млрд (свыше $2,7 млрд) на покупку вооружения через Международный фонд помощи Украине (IFU), возглавляемый Британией. Хили также сообщил, что IFU уже поставил Киеву более 1 тыс. систем ПВО.

Россия осуждает военную помощь Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что если у Вооруженных сил Украины закончатся патроны и финансирование, то конфликт закончится через месяц-два.