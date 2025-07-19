Глава Днепропетровской области заявил о массированной атаке в Павлограде

Фото: ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Город Павлоград в Днепропетровской области, обеспечивающий снабжение украинских войск под Красноармейском и в районе границы Днепропетровской области с ДНР, ночью подвергся массированной атаке. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что в Павлограде повреждена «важная инфраструктура».

Издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Павлограде в 00:03 мск. Утром о взрывах в Павлограде писало «Суспiльне».

В числе регионов, где объявляли воздушную тревогу, оказались Черниговская, Сумская, Полтавская, Житомирская, Винницкая, Кировоградская, Харьковская и Днепропетровская области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.