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Военная операция на Украине ,  
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MWM написал о более эффективной в сравнении с Украиной авиации России

Сюжет
Военная операция на Украине

Россия имеет более эффективную и современную авиацию, чем Украина, сообщает издание Military Watch Magazine, специализирующееся на обзорах военной техники и вопросах международной безопасности.

Анализ портал опубликовал после катастрофы с истребителем F-16. Журнал отметил, что поставляемые украинским Военно-воздушным силам истребители этой модели являются ранними вариантами самолетов времен холодной войны — радиоэлектронное и авиационное оборудование в них давно устарело.

«Это основной фактор, которые позволяет говорить об огромном преимуществе российских фронтовых истребителей над авиацией ВВС Украины», — говорится в статье.

Military Watch Magazine пишет, что находившиеся в эксплуатации десятилетиями до передачи Украине истребители требуют крупных затрат на техническое обслуживание и эксплуатацию. Большинство российских самолетов гораздо новее, пишет портал.

Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно погибшему пилоту F-16
Политика
Максим Устименко

В ночь на 29 июня Украина потеряла по меньшей мере четвертый F-16. Самолет получил повреждения и начал терять высоту. Погиб летчик первого класса подполковник Максим Устименко 1993 года рождения. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил погибшему пилоту звание Героя Украины посмертно.

В апреле после инцидента со вторым истребителем этой модели Москва заявляла, что этот F-16 сбила российская ПВО.

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Теги
Дарья Беспалько
Военная операция на Украине Россия авиация Украина
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