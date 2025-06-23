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Союз туриндустрии не подтвердил данные о нашествии удавов в отели на Кубе

Фото: Felix Kastle / dpa / Global Look Press
Фото: Felix Kastle / dpa / Global Look Press

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) не поступали ни массовые, ни единичные жалобы на удавов в гостиницах Кубы, сообщили РБК в пресс-службе организации.

Жалобы на удавов не поступали, как и заявки на отмену или возвраты туров, подчеркнул собеседник РБК. В туристическом союзе допустили, что проблема может оказаться локальной, а ответственные лица решают ее достаточно оперативно.

«На данный момент это, вероятно, единичный случай. Впрочем, подтвердить мы его тоже не можем», — резюмировали в РСТ.

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Фото:Moritz Wolf / imageBROKER.com / Global Look Press

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что удавы заполонили отели Кубы. Эти сообщения были основаны на жалобах туристов на то, что змеи заползают в бары, рестораны и номера, из-за чего россияне боятся открывать балконы и покидать свои номеров.

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Теги
Полина Дуганова, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
удавы змеи Куба Российский союз туриндустрии
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