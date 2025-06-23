Союз туриндустрии не подтвердил данные о нашествии удавов в отели на Кубе
В Российском союзе туриндустрии (РСТ) не поступали ни массовые, ни единичные жалобы на удавов в гостиницах Кубы, сообщили РБК в пресс-службе организации.
Жалобы на удавов не поступали, как и заявки на отмену или возвраты туров, подчеркнул собеседник РБК. В туристическом союзе допустили, что проблема может оказаться локальной, а ответственные лица решают ее достаточно оперативно.
«На данный момент это, вероятно, единичный случай. Впрочем, подтвердить мы его тоже не можем», — резюмировали в РСТ.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что удавы заполонили отели Кубы. Эти сообщения были основаны на жалобах туристов на то, что змеи заползают в бары, рестораны и номера, из-за чего россияне боятся открывать балконы и покидать свои номеров.
Читайте РБК в Telegram.
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года