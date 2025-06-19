Минобороны сообщило о перехвате еще семи дронов за два часа

Фото: Минобороны России

В течение двух часов с 11:00 до 13:00 мск силы ПВО уничтожили в небе России еще семь украинских беспилотников, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Четыре БПЛА — над территорией Волгоградской области, два БПЛА — над территорией Ростовской области и один БПЛА — над территорией Калужской области», — говорится в сообщении.

В течение предыдущих трех часов, с 08:00 до 11:00 мск, подразделения ПВО сбили также семь украинских дронов над пятью областями России.

Так, по два беспилотника военные перехватили над Рязанской и Астраханской областями, по одному — над территориями Ивановской, Ростовской и Тульской областей.

Кроме того, в период с 06:45 до 10:00 военные перехватили два БПЛА над территорией Ростовской области и по одному БПЛА — над Тульской областью и Крымом.