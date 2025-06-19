Суд отправил солиста Мариинки в стационар после повреждения машины ТВ

Фото: Григор Вернер / VK

Суд отправил солиста Мариинского театра Григора Вернера в психиатрическую лечебницу, удовлетворив иск городской психиатрической больницы, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.

Тремя днями ранее, 15 июня, в МВД России сообщили о задержании в Петербурге 43-летнего мужчины, который испортил машину съемочной группы местного телеканала во время конфликта с журналистами. Инцидент случился в Ольгино. «Фонтанка» писала, что речь идет о Вернере.

Мужчина вел себя агрессивно, сказали в МВД. Сначала он пообщался с приехавшими к нему представителями СМИ, а потом передумал давать интервью и начал выступать с угрозами, писала «Фонтанка». Ущерб машине оценили в 100 тыс. руб.