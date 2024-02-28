ВТБ: к 2026 году банк намерен обслуживать в 1,5 больше средних и малых бизнесов

ВТБ сообщил о планах охватить в 1,5 раза больше малых и средних бизнесов

Фото: Андрей Любимов / РБК

К концу 2026 года ВТБ планирует расширить свою клиентскую базу с сфере среднего и малого бизнеса в полтора раза, сообщил заместитель президента — председателя правления банка Денис Бортников в рамках Стратегической недели ВТБ.

По статистике, представленной кредитной организацией, за последние пять лет банк увеличил число активных клиентов из сферы среднего и малого бизнеса в два с половиной раза. Услугами ВТБ пользуются 1,3 млн клиентов-предпринимателей и компаний — это, по оценкам банка, каждый третий реально действующий бизнес в России.

Наибольшее число клиентов ВТБ ведут бизнес в оптовой и розничной торговле, а также в промышленности и сфере транспорта. Более 90% из них работают не первый год, остальные запустили свое дело в 2023 году.

«Всесторонняя поддержка среднего и малого бизнеса остается неизменным приоритетом ВТБ. <...> В рамках нового стратегического цикла мы планируем предложить клиентам принципиально новые стандарты отношений и обслуживания», — отметил Бортников.

По его словам, банк приготовил большую комплексную систему, которая обеспечит индивидуальное обслуживание каждому пользователю и его бизнесу «во всех каналах».

Стратегическая неделя ВТБ проходит с 26 февраля по 1 марта. В рамках нее банк представит новую стратегию на 2024–2026 годы по ряду направлений, среди которых в том числе средний и малый бизнес.