Ефимов сообщил об утверждении отчета по зеленым облигациям Москвы за год

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

Столичная мэрия отчиталась об использовании средств, привлеченных на фондовом рынке за счет размещения зеленых облигаций. Данные содержатся в отчете за 2022 год, утвержденном правительством Москвы, сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Свой первый выпуск экологически устойчивых облигаций власти столицы разместили на Московской бирже в мае 2021 года, за счет чего смогли привлечь 70 млн руб. заемных средств. Из них 60 млн руб. пошли на завершение строительства Большой кольцевой линии метро (торжественное открытие которой состоялось в марте этого года), остальные 10 млн руб. — на закупку 400 электробусов для столичных маршрутов наземного транспорта. По оценкам мэрии, совокупно эти два проекта способствуют снижению выбросов углекислого газа в Москве на 30 тыс. т ежегодно.

Зеленые облигации первого выпуска имеют срок погашения семь лет и доступны на Мосбирже для юрлиц и физлиц — в отличие от другого выпуска зеленых облигаций, которые правительство Москвы разместило в конце мая. Это так называемые облигации для населения — на бирже они не обращаются, институциональным инвесторам недоступны и могут быть досрочно выкуплены эмитентом у инвестора по цене покупки по заявке последнего. «Все причитающиеся выплаты владельцам будут при этом проведены, — заверила глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. — Объем выпуска облигаций на этот раз составил 2 млрд руб., срок обращения — два года, ставка купона — 8,5% годовых, доход выплачивается ежеквартально».