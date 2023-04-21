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Военная операция на Украине ,  
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Боррель сообщил о подготовке ЕС 16 тысяч украинских военных

Жозеп Боррель: ЕС обучил 16 тысяч украинских военных и передал вооружение на €600 млн
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Евросоюз обучил более 16 тыс. украинских бойцов и отправил Киеву вооружение на сумму свыше €600 млн, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на встрече контактной группы по обороне на немецкой базе Раммштайн. Об этом он написал в своем Twitter.

«Работа над совместными закупками продолжается. <...> Я говорил с [главой МИД Украины Дмитрием Кулебой], чтобы подтвердить, что ЕС выполняет свои обязательства по поставке боеприпасов Украине. С 9 февраля было доставлено более 66% от первого миллиарда евро. Неотложность ясна — ЕС сделает все возможное, чтобы сделать все возможное, и сделать это быстро», — написал Боррель.

Ранее Кулеба заявил, что власти Украины разочарованы неспособностью стран Евросоюза выполнить собственный план по закупке боеприпасов для Киева. «Это проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важных решений в области безопасности», — написал он, подчеркнув, что для Украины «цена бездействия измеряется человеческими жизнями».

В апреле Евросовет принял программу поддержки Украины на €1 млрд в связи с дефицитом снарядов у ВСУ. По этой программе государствам-членам будет возмещена стоимость боеприпасов, переданных Украине из существующих запасов или за счет изменения приоритетов заказов.

В марте Боррель сообщил, что страны союза приняли «историческое решение» и согласились на поставку 1 млн 155-миллиметровых снарядов Украине в течение следующих 12 месяцев. До этого он говорил, что ключевой вопрос — обеспечение непрерывного потока снарядов для украинской армии. Боррель предупреждал, что если Европа потерпит неудачу в этом, то «исход войны окажется под угрозой».

Россия считает поставки вооружения Украине «накачкой» и утверждает, что они не помешают Москве достичь поставленных целей.

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