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Восемь человек погибли при взрыве бензовоза в ЮАР

В Южноафриканской республике погибли по меньшей мере восемь человек из-за взрыва бензовоза

Восемь человек погибли при взрыве бензовоза в ЮАР
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По меньшей мере восемь человек погибли после взрыва бензовоза на Рэйвейл-стрит в Боксбурге, городе Южноафриканской республики. Об этом сообщает Eyewitness News.

Служба управления ЧС городского округа Экурхулени, в который входит Боксбург, подтверждает смерть восьми человек, еще шесть пожарных были госпитализированы. По данным экстренных служб, взорвавшийся бензовоз застрял под мостом, после чего загорелся. Он взорвался, когда пожарные приехали тушить возгорание. Мост, под которым застряла машина, полностью разрушен, часть крыши больницы, находящейся неподалеку, обрушилась.

Советник окружного прокурора Саймон Лаппинг, прибывший на место происшествия, сказал, что будет проведено «серьезное расследование того, как грузовик с бензином мог проехать под низкоуровневым мостом».

Новостной сайт IOL сообщает со ссылкой на представителя медицинской службы скорой помощи Emer-G-Med Кайла ван Ринена, что взорвавшийся грузовик принадлежал компании LP Gas. В своем Twitter-аккаунте медицинская компания Emer-G-Med сообщает о девяти погибших — один из тяжелораненых пациентов скончался в больнице.

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