В мэрии сообщили подробности реконструкции станции БКЛ «Варшавская»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 15 декабря
EUR ЦБ: 67,45 (+0,75) Инвестиции, 14 дек, 16:03
Курс доллара на 15 декабря
USD ЦБ: 63,36 (+0,15) Инвестиции, 14 дек, 16:03
Знай клиентов и конкурентов: как развивать бизнес и управлять рисками РБК и СберАналитика, 14:00
«Росатом» заявил, что получил основания потребовать деньги от Финляндии Экономика, 13:58
В аэропорту Новосибирска после вынужденной посадки загорелся самолет Общество, 13:53
Эрдоган предложил трехсторонние переговоры с Асадом и Путиным Политика, 13:52
Офисный синдром: как гаджеты разрушают тело и чем это исправить Pro, 13:46
Прогнозы Тима Кука: чего глава Apple ждет в 2023 году Индустрия 4.0, 13:44
Сотни задержанных во Франции после беспорядков. Что происходит на ЧМ Спорт, 13:43
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Электронные сервисы: что популярно у школьников, родителей и учителей Специальный проект, 13:37
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Старый Хутор Политика, 13:34
Названы самые безопасные автомобили по результатам краш-тестов. Список Авто, 13:31
МИД счел недопустимыми обвинения в адрес миротворцев в Карабахе Политика, 13:28
Хай-тек в привычных вещах: пять неожиданных примеров РБК и Росатом, 13:26
Лукашенко заявил об ужасающем положении футбола в Белоруссии Спорт, 13:24
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:21
Город ,  
0 

В мэрии сообщили подробности реконструкции станции БКЛ «Варшавская»

Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»
Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

Строители сохранили архитектурный облик станции «Варшавская», которая войдет в состав Большой кольцевой линии метрополитена. При этом в ходе реконструкции были добавлены некоторые новые элементы декора. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, реставраторы обновили материалы отделки на всем платформенном участке, при этом максимально сохранив прежний художественный облик станции.

«В дизайн станции «Варшавская» удачно вписаны новые элементы, например архитектурное освещение. В подвесной потолок платформенного участка встроены конструкции со светодиодными панелями, — уточнил руководитель столичного градостроительного комплекса. — Всего вместе с вестибюлями на станции смонтировано 1224 светильника».

Также специалисты обновили на платформенном участке материалы отделки. Пол уложили плитами из шимановского гранита, стены облицевали саянским мрамором, а колонны — темным габбро. Для создания цветового контраста с ними, по словам Бочкарева, установленные на платформе колонны дымоудаления отделали плитами из нержавеющей стали.

Как сообщил генеральный директор компании «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, на путевые стены по итогам реставрационных работ вернулись четыре декоративных чеканных панно с видами города Варшавы, которые изначально были установлены в 1969 году.

«Копии этих рисунков, выполненные на перфорированных металлических панелях, стали украшениями колонн в вестибюлях, — добавил Кравцов. — А на стенах пассажирской зоны размещены панели с изображениями деревьев».

Также специалисты Стройкомплекса обновили выходы со станции. Так, например, выход из метро в сторону Чонгарского бульвара оформили в виде стеклянного павильона и украсили перфорированными панелями, имитирующими огни города. Перфорированные панели с изображениями деревьев также использовали при облицовке вентиляционных киосков.

Читайте на РБК Pro
Уже не 1990-е. Почему бизнесу больше не выгодна информационная закрытость
Как справиться с главным признаком старения: 3 эффективных метода
Из нефтегазовых компаний уходят западные управленцы. Как им найти замену
Почему ходить на прогулки зимой может быть полезнее, чем летом

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении реконструкции бывшей Каховской ветки, которая вошла в южный участок Большой кольцевой линии метро. «По сути дела, это новые станции, новые тоннели, которые на 80% перестроены, оснащены новыми технологиями, — подчеркнул столичный градоначальник в ходе технического пуска этого участка кольца. — Дальше остается еще часть БКЛ, на которой сейчас будут сосредоточены усилия строителей».

Строительство Большой кольцевой линии — главный проект столичного метростроения. Ее длина составит более 70 км, здесь расположится 31 станция, 22 из которых уже открыты для пассажиров.

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Теги
Москва метро Москвы большое кольцо реставрация «Варшавская» Строительство Андрей Бочкарев
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter