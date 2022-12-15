В мэрии сообщили подробности реконструкции станции БКЛ «Варшавская»

Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

Строители сохранили архитектурный облик станции «Варшавская», которая войдет в состав Большой кольцевой линии метрополитена. При этом в ходе реконструкции были добавлены некоторые новые элементы декора. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, реставраторы обновили материалы отделки на всем платформенном участке, при этом максимально сохранив прежний художественный облик станции.

«В дизайн станции «Варшавская» удачно вписаны новые элементы, например архитектурное освещение. В подвесной потолок платформенного участка встроены конструкции со светодиодными панелями, — уточнил руководитель столичного градостроительного комплекса. — Всего вместе с вестибюлями на станции смонтировано 1224 светильника».

Также специалисты обновили на платформенном участке материалы отделки. Пол уложили плитами из шимановского гранита, стены облицевали саянским мрамором, а колонны — темным габбро. Для создания цветового контраста с ними, по словам Бочкарева, установленные на платформе колонны дымоудаления отделали плитами из нержавеющей стали.

Как сообщил генеральный директор компании «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, на путевые стены по итогам реставрационных работ вернулись четыре декоративных чеканных панно с видами города Варшавы, которые изначально были установлены в 1969 году.

«Копии этих рисунков, выполненные на перфорированных металлических панелях, стали украшениями колонн в вестибюлях, — добавил Кравцов. — А на стенах пассажирской зоны размещены панели с изображениями деревьев».

Также специалисты Стройкомплекса обновили выходы со станции. Так, например, выход из метро в сторону Чонгарского бульвара оформили в виде стеклянного павильона и украсили перфорированными панелями, имитирующими огни города. Перфорированные панели с изображениями деревьев также использовали при облицовке вентиляционных киосков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении реконструкции бывшей Каховской ветки, которая вошла в южный участок Большой кольцевой линии метро. «По сути дела, это новые станции, новые тоннели, которые на 80% перестроены, оснащены новыми технологиями, — подчеркнул столичный градоначальник в ходе технического пуска этого участка кольца. — Дальше остается еще часть БКЛ, на которой сейчас будут сосредоточены усилия строителей».

Строительство Большой кольцевой линии — главный проект столичного метростроения. Ее длина составит более 70 км, здесь расположится 31 станция, 22 из которых уже открыты для пассажиров.