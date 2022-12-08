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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Общество ,  
0 

Представитель Белого дома прервала брифинг после спора с журналистом

Представитель Белого дома прервала брифинг после спора с журналистом

Представитель Белого дома прервала брифинг после спора с журналистом
Video

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ушла из зала для брифингов после спора с журналистом. Трансляция велась в Facebook (продукт компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Один из журналистов попытался задать вопрос, возмутившись «почему так сложно дать возможность задать вопрос о саммите США и африканских стран». Жан-Пьер начала отвечать ему, но журналист снова продолжил просить о возможности задать вопрос. Представитель Белого дома отметила, что он сам мешает ее ответу. Журналист продолжил препираться с Жан-Пьер. «Дайте же мне задать вопрос», — снова в какой-то момент попросил журналист. После этого пресс-секретарь попрощалась и вышла из зала для брифингов.

Саммит США-Африка пройдет в Вашингтоне 13-15 декабря нынешнего года.По словам советника президента США, старшего директора по делам Африки Совета национальной безопасности Белого дома Дану Бэнкс, в нем примут участие главы государств и правительств 49 стран Африки, а также представитель Африканского союза (АС).

Ранее Independent Online News со ссылкой на официального представителя президента ЮАР Винсента Магвенью сообщал, что тот не поедет на него.

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Теги
Белый дом пресс-секретарь спор
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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