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Город ,  
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Ефимов рассказал об одобрении городом бизнесу ₽180 млрд льготных кредитов

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

Начиная с марта при поддержке столичных властей предприятия Москвы получили более 180 млрд руб. льготных кредитов на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели и строительство нежилой недвижимости, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Программа выдачи льготных кредитов бизнесу работает с марта в рамках антикризисного пакета мер столичных властей. Изначально ставка по таким займам составляла 9% годовых, а максимальная сумма — 1 млрд руб. С июля ставка снижена до 3%, а лимит повышен до 3 млрд руб.

Чтобы получить деньги по льготной ставке, предприятие должно сначала заключить кредитный договор, затем обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, которому на эти цели в уходящем году дополнительно было выделено 20 млрд руб. из городского бюджета. После одобрения заявки на счет, с которого предприятие оплачивает кредит, фонд перечисляет оговоренную сумму.

«Льготные кредиты стали одним из самых эффективных инструментов антикризисного плана поддержки бизнеса, — отметил Ефимов. — Общий объем средств, полученных по одобренным заявкам от более чем 70 организаций, составил уже 181,1 млрд руб.»

По оценкам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, объем поддержки по уже одобренным заявкам достиг 10 млрд руб. Средства по программе получили предприятия из самых разных отраслей промышленности, от производства косметики до нефтепереработки.

Теги
льготные займы промышленность Москва Владимир Ефимов господдержка бизнеса
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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