Ефимов рассказал об одобрении городом бизнесу ₽180 млрд льготных кредитов

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

Начиная с марта при поддержке столичных властей предприятия Москвы получили более 180 млрд руб. льготных кредитов на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели и строительство нежилой недвижимости, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Программа выдачи льготных кредитов бизнесу работает с марта в рамках антикризисного пакета мер столичных властей. Изначально ставка по таким займам составляла 9% годовых, а максимальная сумма — 1 млрд руб. С июля ставка снижена до 3%, а лимит повышен до 3 млрд руб.

Чтобы получить деньги по льготной ставке, предприятие должно сначала заключить кредитный договор, затем обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, которому на эти цели в уходящем году дополнительно было выделено 20 млрд руб. из городского бюджета. После одобрения заявки на счет, с которого предприятие оплачивает кредит, фонд перечисляет оговоренную сумму.

«Льготные кредиты стали одним из самых эффективных инструментов антикризисного плана поддержки бизнеса, — отметил Ефимов. — Общий объем средств, полученных по одобренным заявкам от более чем 70 организаций, составил уже 181,1 млрд руб.»

По оценкам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, объем поддержки по уже одобренным заявкам достиг 10 млрд руб. Средства по программе получили предприятия из самых разных отраслей промышленности, от производства косметики до нефтепереработки.