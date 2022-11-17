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В мэрии рассказали о плане благоустройства станции БКЛ «Кленовый бульвар»

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

У станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии метро появится зеленая зона площадью почти 6 га. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, общая площадь благоустройства прилегающей к станции территории составит порядка 10 га: «Будут разбиты газоны и цветники прямоугольной и круглой формы, также высажены деревья и кустарники, установлены фонари и другие малые архитектурные формы, — уточнил Бочкарев. — К работам по озеленению приступят весной следующего года».

Вице-мэр сообщил, что в рамках благоустройства будут созданы подъездные дороги и остановки наземного пассажирского транспорта, также планируется асфальтировать тротуары и замостить дорожки.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» (группа компаний «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов также отметил, что территорию возле станции замостят натуральным камнем из отечественных месторождений. Специалисты будут использовать плитку из сибирского гранита и колотую брусчатку из карельского габбро.

Он подчеркнул, что внешний вид «Кленового бульвара» был вдохновлен памятниками «Коломенского», в частности архитектурные решения станции перекликаются с дизайном дворца царя Алексея Михайловича.

«Близость музея-заповедника повлияла и на оформление территории около станции, которая будет вписана в окружающую городскую среду и станет новым общественным пространством, комфортным для пассажиров метро и местных жителей», — сообщил Кравцов.

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Гендиректор инжинирингового холдинга уточнил, что художественный облик данной станции выбрали в ходе открытого международного архитектурного конкурса, организатором которого выступила ГК «Мосинжпроект».

По словам Кравцова, на сегодняшний день архитектурно-отделочные работы и монтаж основных художественных элементов на «Кленовом бульваре» подходят к концу. Рабочие еще ведут монтаж инженерных систем.

Станция «Кленовый бульвар» является частью восточного участка БКЛ, в состав которого также входят станции «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». Длина участка составит 11 км, а его открытие улучшит транспортную доступность некоторых районов, расположенных на юго-востоке столицы.

Создание Большой кольцевой линии — главный проект столичного метростроения. Ее длина составит более 70 км, здесь расположится 31 станция, 22 из которых уже открыты для пассажиров.

Теги
Москва Строительство благоустройство Москвы метро Москвы Андрей Бочкарев
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
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