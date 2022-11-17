В мэрии рассказали о плане благоустройства станции БКЛ «Кленовый бульвар»

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

У станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии метро появится зеленая зона площадью почти 6 га. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, общая площадь благоустройства прилегающей к станции территории составит порядка 10 га: «Будут разбиты газоны и цветники прямоугольной и круглой формы, также высажены деревья и кустарники, установлены фонари и другие малые архитектурные формы, — уточнил Бочкарев. — К работам по озеленению приступят весной следующего года».

Вице-мэр сообщил, что в рамках благоустройства будут созданы подъездные дороги и остановки наземного пассажирского транспорта, также планируется асфальтировать тротуары и замостить дорожки.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» (группа компаний «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов также отметил, что территорию возле станции замостят натуральным камнем из отечественных месторождений. Специалисты будут использовать плитку из сибирского гранита и колотую брусчатку из карельского габбро.

Он подчеркнул, что внешний вид «Кленового бульвара» был вдохновлен памятниками «Коломенского», в частности архитектурные решения станции перекликаются с дизайном дворца царя Алексея Михайловича.

«Близость музея-заповедника повлияла и на оформление территории около станции, которая будет вписана в окружающую городскую среду и станет новым общественным пространством, комфортным для пассажиров метро и местных жителей», — сообщил Кравцов.

Гендиректор инжинирингового холдинга уточнил, что художественный облик данной станции выбрали в ходе открытого международного архитектурного конкурса, организатором которого выступила ГК «Мосинжпроект».

По словам Кравцова, на сегодняшний день архитектурно-отделочные работы и монтаж основных художественных элементов на «Кленовом бульваре» подходят к концу. Рабочие еще ведут монтаж инженерных систем.

Станция «Кленовый бульвар» является частью восточного участка БКЛ, в состав которого также входят станции «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». Длина участка составит 11 км, а его открытие улучшит транспортную доступность некоторых районов, расположенных на юго-востоке столицы.

Создание Большой кольцевой линии — главный проект столичного метростроения. Ее длина составит более 70 км, здесь расположится 31 станция, 22 из которых уже открыты для пассажиров.